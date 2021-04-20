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Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü 

ESENLER'de yol kenarında boğazından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

20 Nisan 2021 Salı 09:05
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Esenler'de bir kadın boğazından bıçaklanarak öldürüldü 

Olay, Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.  Yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül ağır yaralandı. 

YOLA ULAŞARAK YARDIM İSTEDİ 

Yaralı kadın sürünerek yola kadar ulaştı. Kadını gören sürücüler yardım için durdu. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.  Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SAATLERCE DELİL ARADI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri saatlerce hem yeşillik alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı. Polis, çevredekilerden bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerKadınCinayetKadın Cinayeti
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