Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1381.92
ALTIN
493.26
DOLAR
8.4066
STERLİN
11.7308
EURO
10.0162
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli...
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın

30 Temmuz 2021 Cuma 14:07
20 Okunma
Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın

İSTANBUL - Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Askerlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

66. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Baştabya Kışlası'nda, saat 11.00 sıralarında ağaçlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Sultangazi ve Esenler itfaiyesinden çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye yerlerinin söndürme çalışmalarına askerler de destek verdi. Yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Alevleri fark ederek itfaiyeye haber veren Suat Tabakçı, "Seyir halindeyken alevleri gördüm. İtfaiyeyi arayarak buraya yönlendirdim. Büyük alevler vardı. Askerler oradaydı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerAskeri KışlaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir'de halk otobüsü alev alev yandı
Başakşehir'de halk otobüsü alev alev yandı
Başakşehir'de balık restoranı alev alev yandı
Başakşehir'de balık restoranı alev alev yandı
Bağcılar'da gece yarısı korkutan yangın
Bağcılar'da gece yarısı korkutan yangın
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam 
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam 
Vali Yerlikaya: İstanbul'da aşı tablosu sarı oldu
Vali Yerlikaya: İstanbul'da aşı tablosu sarı oldu
Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak
Eski Kadıköy Hal Binası'nda restorasyon tartışması
Eski Kadıköy Hal Binası'nda restorasyon tartışması
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim
Esenyurt'ta yabancı uyruklulara yönelik denetim

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma