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Esenler'de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada

ESENLER'de bir kişi bir mağazadan değeri 5 bin lirayı bulan elektrikli süpürge çaldı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

12 Aralık 2021 Pazar 11:25
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Esenler'de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Esenler Davutpaşa Caddesi'nde bulunan bir mağazada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi mağazanın önünde bulunan elektrikli süpürgeyi gözüne kestirdi. Şüpheli, süpürgeyi çalmak için yeltendiği sırada etrafından birileri geçince vazgeçti. Saniyeler sonrasında tekrar olay yerine gelen şüpheli bu kez çevresindekilere aldırış etmeden süpürgeyi kucağına alıp olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"ÖZGÜVENİ ŞAŞIRTTI BENİ"

Mağaza sahibi Kayahan Gürel, "Biz içerdeydik açıkçası işimiz yoğundu. Olay anını tam göremedik. Sabah saatlerinde yaşanıyor olay. Adam ürünü sırtlayıp götürüyor. Başka bir esnafta da hırsızlık olaylarına karışmış bu kişi. Bir kere de bize alışverişe gelmişti. Ne cesaretse herkes önünde kucaklayıp götürüyor. Daha önce de 5-6 kere hırsızlık olaylarına karışmış. Bu özgüven beni şaşırttı açıkçası. Onun neticesinde esnaf olarak mağdur durumdayız. Çünkü sürekli yaşanan ve aynı kişi tarafından yapılan bir olay. Bu yüzden tez zamanda çözülmesini istiyoruz. Tek temennimiz bu. Öğlen saatlerinde fark ettik. Olay sabah saatlerinde olmuş. Ürünün 4 bin 500, 5 bin lira civarı fiyatı vardı" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin önce ürünü almaya çalıştığı ve vazgeçtiği daha sonra tekrar gelerek ürünü kucaklayıp uzaklaştığı görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenlerMağazaHırsızElektrikli Süpürge
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