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Esenler Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü

Esenler Belediye Meclisi’nde Esenler Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Esenler’deki kentsel dönüşümü anlatarak, yeni kentsel dönüşüm hamlelerini anlattı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 18:39
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Esenler Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü

İSTANBUL - Esenler Belediye Meclisi’nin 6. Seçim Yılı 5. Dönem Nisan ayı Meclis Toplantıları’nın ikinci birleşiminde Esenler Belediyesi’nin 2022 yılını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu görüşüldü. Esenler Belediyesi Meclis Salonu’nda, 1. Meclis Başkan Vekili Engin Aydoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2022 yılını kapsayan Yıllık Faaliyet Raporu’nun görüşülmesine geçildi. Esenler Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu, meclise Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sundu. Göksu konuşmasına, “Esenler bugün itibariye baktığınızda hem insanın yaşam konforu açısından hem de konforlu alana ulaşması açısından standartları yakalamış bir ilçe konumuna geldi” ifadeleriyle başladı.

“730 bin TL katkı sunuyoruz”

Esenler’in kentsel dönüşümde ortaya koyduğu başarılarına yenilerini ekleyerek devam etmesi gerektiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bunun için ikinci bir kentsel dönüşüm hamlesini başlatıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili üç tane yol haritamız var. İlk olarak donatı alanlarını kaldırıyoruz. Bireysel dönüşüm yapmak istiyorsanız, devletin sunduğu imkânlarla beraber belediye olarak bir daireye yaklaşık 730 bin TL katkı sunuyoruz. Artı devlet 1 milyon 250 bin TL para veriyor. İstiyorsanız kendiniz, istiyorsanız bizimle yapabilirsiniz. Belediyenin şirketiyle gelip kentsel dönüşüm anlaşması yapan herkese riskli ve rezerv alanlarımızda 3 bin 500 TL devlet kira yardımı ödüyor. Esenler Belediyesi olarak biz de 3 bin 500 TL kira yardımı ödeyeceğiz. Ayrıca devlet 7 bin TL taşınma parası veriyor. Biz de 5 bin TL taşınma parası vereceğiz. Esenler’de hiçbir yenilenmeyen konut kalmasın, seferberliğe çıkalım. Herkesin buna el atması lazım. Kentsel dönüşüm hayat kurtarma meselesidir.”

HABER: EMİR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
Esenler Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu
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