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Ergün Turan açıkladı: Tarihi surlara millet bahçesi

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceklerini açıkladı. Projenin 5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Turan, "Millet bahçesinin içinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" dedi.

Ergün Turan açıkladı: Tarihi surlara millet bahçesi

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Tarihi Yarımada olarak bilinen Yedikule'den Topkapı'ya kadar olan Suriçi'ni millet bahçesine çevireceklerini açıkladı. Projenin 5 yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Turan, "Millet bahçesinin içinde yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" dedi.

24 Şubat 2019 Pazar 14:11
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Ergün Turan açıkladı: Tarihi surlara millet bahçesi

İSTANBUL, (DHA)

Vatandaşları ziyaret edip sorunları dinlediklerini ve yoğun bir şekilde seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fatih'in medeniyetin merkezi olduğunu ve İstanbul'un özünü oluşturduğunu dile getirerek millet bahçesi projesinin detaylarını anlattı.

"BÖLGE YAPI YASAKLI,TARİHİ DOKUSUNA UYGUN HAREKET EDİLECEK"

Fatih'i herkesin yaşamak istediği bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Ergün Turan, "Yedikule'den başlayıp Topkapı'ya kadar olan Suriçi bölgesini kamulaştırmaları tamamlayıp, Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Bu bölgede yapı yasaklı, hiçbir yapı söz konusu olmayacak. Yürüyüş, bisiklet yolları ve açık sportif alanların olduğu bir bahçe olacak. Tarihi dokusuna uygun hareket edilecek" diye konuştu.

PROJE 5 YILDA TAMAMLANACAK

Projenin önemine dikkat çeken Turan, "Millet Bahçesi'ni yaptıktan sonra bu alana bakan Yedikule, Silivrikapı, Mevlanakapı ve Topkapı gibi önemli mahallelerimiz sosyal yapıdan etkilenecek, düzelme olacağı düşüncesindeyim. Proje önemli, 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Metruk bölge Fatih'in olumsuzluklarını tetikleyen bir bölge. Burayı mutlaka ayağa kaldırmak zorundayız, kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

FATİH'TE YENİ BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI OLACAK

Millet bahçesinin bölgeye pozitif yansıması olacağını vurgulayan Turan, "Bu konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile konuştuk. İnşallah burayı beraber ayağa kaldıracağız. Millet bahçesini yapınca bölgeye pozitif katkısı olacak, parlayan birer semt olarak ayağa kalkacaklar. Kısa bir sürede Fatih'in sur dibinden başlayarak bütün alanlarında yeni bir belediyecilik anlayışı devreye sokacağız. Millet bahçesinin içinde yürüyüş alanları, bisiklet yolları, çocuk parkları ve sportif tesisler yer alacak. Önümüzdeki 3 yıl içinde Fatih İstanbul'un daha güvenli, konforlu ve sosyal, sorunları çözülmüş bir ilçe olarak ön plana çıkacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTarihi SurlarMillet BahçesiErgün TuranAkpFatihönce Vatan
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