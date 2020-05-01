Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Rusya Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif...
İstanbul'da 15 katlı plazada korkutan yangın
İstanbul'da 15 katlı plazada korkutan...
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
NASA, Mars helikopterinin ismini açıkladı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
Oscar film adaylığına koronavirüs ayarı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Şişli'de, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle, arıza nedeniyle park eden bir otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Erdamar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

01 Mayıs 2020 Cuma 08:41
0 Okunma
Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Olay, Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde 13.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şişli'de özel bir hastanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Burak Erdamar(52), kullandığı 34 AU 5235 plakalı motosikletle seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolü kaybederek arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran 34 BG 1842 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kafasını otomobilin sol arka tamponuna çarpan Prof. Dr. Erdamar ağır şekilde yaralandı. Otomobil sürücüsü Sezer Arslan'ın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Erdamar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Prof. Dr. Burak Erdamar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan sürücü Sezer Arslan, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Burak ErdamarMotosikletKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Meclisi olağanüstü toplanacak
İBB Meclisi olağanüstü toplanacak
İstanbul'da 15 katlı plazada korkutan yangın
İstanbul'da 15 katlı plazada korkutan yangın
Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi
Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle çevrildi
Sağlık çalışanları için 12.500 ücretsiz sefer!
Sağlık çalışanları için 12.500 ücretsiz sefer!
Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz ve su borusu patladı
Şişli'de yol çalışması sırasında doğalgaz ve su borusu patladı
Baharın müjdecisi erguvanlar göz kamaştırıyor
Baharın müjdecisi erguvanlar göz kamaştırıyor
Kâğıthane’de fırınlar denetlendi
Kâğıthane’de fırınlar denetlendi
Esenyurt TEM bağlantı yolunda kaza, 2'si ağır 5 yaralı
Esenyurt TEM bağlantı yolunda kaza, 2'si ağır 5 yaralı
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri
Taksim'de 1 Mayıs önlemleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı