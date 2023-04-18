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Enfal Oyuncak, 20 milyon TL’lik yatırım için düğmeye bastı

30 yıllık oyuncak markası Enfal Oyuncak, 20 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirmek üzere düğmeye bastı. Bu kapsamda ek bant ve kalıp yatırımlarını gerçekleştirecek olan marka, yatırım sonrasında üretim kapasitesini yüzde 90 arttırarak 2 milyon adete yükseltmeyi hedefliyor.

18 Nisan 2023 Salı 10:43
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Enfal Oyuncak, 20 milyon TL’lik yatırım için düğmeye bastı

İSTANBUL- Türk oyuncak sektörünün 30 yıllık tecrübeye sahip markası Enfal Oyuncak, yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tamamen yerli ve milli üretimle oluşturduğu oyuncak markası ‘Let’s Be Child’ ve anne-bebek ürünleri markası ‘Numio’ ile tüm dünya çocuklarını kucaklamayı hedefleyen Enfal Oyuncak 20 milyon TL’lik yatırım için düğmeye bastı. Bugüne kadar dünyaca ünlü çocuk markalarının Türkiye temsilciliğini yürüten Enfal Oyuncak, bundan böyle kendi üretimiyle dünya markası olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 20 milyon TL’lik yatırımı hayata geçirmek üzere harekete geçen markanın hedefleri arasında pahalı ithal oyuncakları daha az maliyetle üretmek de bulunuyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
Enfal Oyuncak
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