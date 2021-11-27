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Emniyet şeridinde polisi görünce kaza yaptı:1'i ağır, 3 yaralı

GAZİOSMANPAŞA TEM Otoyolu'nda emniyet şeridine giren sürücünün, polisi görünce tekrar yola girmesi sonucu meydana geldiği öne sürülen kazaya 5 araç karıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:21
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Emniyet şeridinde polisi görünce kaza yaptı:1'i ağır, 3 yaralı

Kaza TEM Otoyolu Ankara istikameti Gaziosmanpaşa sapağında 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 KG 8433 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Seyit Ali Karataş emniyet şeridine girdi. Emniyet şeridinde bir süre ilerleyen sürücü, polisi fark edince tekrar yola girmek istedi ancak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyere çarparak savrulan araç bir otomobile çarptı. Çarpışan araçlara duramayan 3 araç daha çarptı. Kazada, Seyit Ali Karataş  ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada 2 kişi de hafif yaralandı. 

"ALLAH RIZASI İÇİN KİMSE EMNİYET ŞERİDİNİ İŞGAL ETMESİN"

Kazaya karışan sürücülerden Sinan Akçalı, "Emniyet şeridinden polis aracı gidiyordu. Sürücü onu görünce kaçmak istedi ama kaçamadı ve bariyerlere vurdu. Ardından hepimize zincirleme olarak çarptı. Ben insanlara şu mesajı vermek istiyorum. Allah rızası için kimse emniyet şeridini işgal etmesin" dedi.

"BİZE VURAN ARACIN SAHİBİ AĞIR YARALI"

Diğer sürücü Mete Toğuşlu ise "Beklemediğim bir zamanda ben yolunda devam ederken, çok ağır akan bir trafikte arkadan bir sürücü bize vurdu. 5 tane araç arka arkaya kaza yaptık. Çok suratlı geliyordu ve emniyet şeridine girmeye çalışıyordu toparlayamayıp bariyere vurup, daha sonra benim üstüme geldi. " dedi. 

Kaza sonrası TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiği normale döndü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziosmanpaşaTem OtoyoluKazaTrafik Kazası
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