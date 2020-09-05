Emniyet Müdürü Aktaş: Ceza son yaptırım

Çeşitli şube müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde ele geçirilen 3 kilo esrar Emniyet Müdürü Aktaş'a gösterildi. Aktaş, "Vatandaşı maske takmaları konusunda ikaz ediyoruz. Vatandaşı bilinçlendirmek, konuşmak, ikaz etmek daha iyi. Ceza son yaptırım." dedi.

Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Marmara Caddesi'nden Avcılar Sahili'ne kadar yürüdü. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, "Bakanlığımızın tavrı doğrultusunda genellikle vatandaşı maske takmaları konusunda ikaz ediyoruz. İkazlara uyan vatandaşlarımıza bir ceza uygulamıyoruz. Özellikle maskesi olmayan vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Vatandaşı bilinçlendirmek, konuşmak, ikaz etmek daha iyi. Ceza son yaptırım. O yüzden cezayı son olarak uygulamaya çalışıyoruz." dedi.