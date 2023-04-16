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EMITT, Bir Kez Daha Turizm Sektörünün Uluslararası Buluşma Platformu Oldu

TT fuarı son gününde de birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleriyle sektöre katkı sundu.

16 Nisan 2023 Pazar 12:11
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EMITT, Bir Kez Daha Turizm Sektörünün Uluslararası Buluşma Platformu Oldu

İSTANBUL- Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 12-15 Nisan 2023 tarihlerinde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 26’ncı kez İstanbul’da bir araya getirdi. Tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleriyle sektörün nabzını bir kez daha tutan EMITT, son gününde turizm sektöründe teknolojinin önemini anlattı.

 

Güne, Gazete Oksijen Seyahat Yazarı, Gezgin Bahar Akıncı’nın ‘Gezginlerin Seyahat Teknoloji Haritası’ başlıklı oturumu ile başlayan EMITT, ‘Seyahat Teknolojilerinde Girişimci Ekosistemi’, ve ‘Travel Tech Turizm Sektörü Paydaşlarının İş Yapış Şekillerini Nasıl Kolaylaştırır?’ başlıklı oturumlar ile kapanışı yaptı.

“Teknoloji, seyahat eden insanların dünyaya açılan dijital kanatlarıdır…”

 

Gazete Oksijen Seyahat Yazarı, Gezgin Bahar Akıncı, ‘Gezginlerin Seyahat Teknoloji Haritası’ başlıklı konuşmasında seyahat teknolojilerinin nasıl efektif şekilde kullanılabileceğinden bahsetti. “Teknoloji seyahat eden insanların dünyaya açılan dijital kanatlarıdır” diyen Akıncı, “Son yüzyılda gelişmesi gereken teknolojiyi son 10 yıla sığdırdık. Pandemi, Ukrayna ve Rusya Savaşı gibi etkenlerle beraber son on yılda çok hızlı bir teknoloji gelişimi yaşadık. Seyahatte dijitalleşme, bilgi akışı konusunda muazzam bir avantaj sağlıyor. Seyahat teknolojisi konusunda dijitalleşme her şeyin erişilebilir ve ulaşılabilir olması, yalnız gezen gezginlere çok büyük kolaylıklar sağlıyor” dedi. Son olarak Akıncı, gezginler için hayatı kolaylaştıran uygulama önerileri paylaştı.

‘Seyahat Teknolojilerinde Girişimci Ekosistemi’ başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alan; Age Provocateur Kurucu Ortaklarından Duygu Birecikli, “Gelişim ekosistemi bizim için gerçekten mühim. O kadar çok yeni ve hızlı teknoloji gelişimlerinden bahsediyoruz ki gerçekten öğrenmek anlamak, dolu olanı tekrar doldurmaya çalışmak çok zor. Dolayısıyla yeni girişimler yeni yapılanmalar bizler için çok önemli bir noktaya geldi. Paylaşım ekonomisinin ne kadar güçlendiğini görüyoruz. Bilgilerimizi paylaşarak da başkalarının bilgilerimizden faydalanmasını sağlıyoruz. Teknolojiye yatırım yapan firmalar alıp yürüdüler fakat teknolojiye yatırım yapmamış firmalar maalesef iflas ettiler. Teknoloji sayesinde bütün alışkanlıklarımız değişiyor. Hayat daha hızlı akıyor ve bizim buna adapte olmamız gerekiyor” dedi.

Age Provocateur’un bir diğer kurucu ortağı Gülşah Akın ‘Seyahat Teknolojilerinde Girişimci Ekosistemi oturumundaki konuşmasında, “Ürettiğimiz teknolojiler hayal edemeyeceğimiz biçimde insanlara ulaşabiliyor ve etki yaratabiliyor. Türkiye olarak çok genç bir ülkeyiz. Yeniyi, yenilenmeyi ve yeni şeyler üretmeyi seviyoruz. Çok farklı fikirlerimiz var ve bu farklı fikirleri yeni girişimler ile birleştirerek ortaya yeni şeyler çıkarabiliyoruz. Sektörün değişimlere, Start-up’lara ve teknolojiye ihtiyacı var.. Son dönemlere baktığımızda teknolojiye adapte olmamız daha fazla hızlandı. Teknoloji sayesinde bütün alışkanlıklarımız değişirken bizim de bu alışkanlara adapte olmamız gerekiyor” dedi.

Travel Tech Turizm Sektörü Paydaşlarının İş Yapış Şekillerini Nasıl Kolaylaştırır?

Fuarın son günündeki, ‘Travel Tech Sektörü Paydaşlarının İş Yapış Şekillerini Nasıl Kolaylaştırır?’ başlıklı son oturumun moderatörlüğünü Duygu Birecikli ve Gülşah Akın yaptı. Oturumda; ‘Seyahat ve Turizm Sektöründe Digital Pazarlama’ sunumu ile Digital Exchange Genel Müdürü Emrah Pamuk, ‘Otellerde Misafir Deneyimi Önemi ve Teknolojik Yatırımları’ sunumu ile WeBee Genel Müdürü Özgür Zan, ‘Turizm Sektöründe Misafir Deneyiminin Metaverse ile Desteklenmesi’ sunumu ile SurveyHands Dijital Veri Uzmanı Ertuğrul Aydın yer aldı.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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EMİTT
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