Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.525,13
ALTIN
1.049,60
DOLAR
18,55
STERLİN
21,84
EURO
19,11
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20 Müfettiş Yardımcısı alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İstanbul'da Vakıf taşınmazları kiraya...
Tokat'ta ekmek fabrikası ve arsası satışa çıktı
Tokat'ta ekmek fabrikası ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ekrem İmamoğlu'na savcı tekrar 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada savcı tekrarladığı mütalaasında 4 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak talep etti. Duruşma 14 Aralık tarihine ertelendi. 

11 Kasım 2022 Cuma 15:11
Ekrem İmamoğlu'na savcı tekrar 4 yıl 1 ay hapis cezası istedi

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmada CHP milletvekilleri yer aldı.

Tanık olarak dinlenen muhabir Gülşah İnce, "Görüntülerde her şey ayan beyan ortada. Ekrem İmamoğlu'na Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik söylediklerini soru olarak sordum. Tırnak içinde sordum. Verdiği yanıtı haberleştirdik. Sadece ben yoktum diğer basın mensubu arkadaşlarda vardı. Her şey kameralar önünde oldu. Bir siyasiye cevap hakkı doğduğu için soruyu yönelttik. Aynı günün akşamı İçişleri bakanına yanıt olarak haberleştirdik" dedi. 

Ekrem İmamoğlu'nun avukatının, 'Demeç almaya gelirken YSK üyelerine yönelik neden bu sözü etti gibi diğer muhabirlerle konuşmanız oldu mu' sorusu üzerine İnce, "Bir çok soru soruldu. Ekstra bir soru soran olmadı. YSK'ya yönelik herhangi bir eleştiri düşünmedim. Biz böyle bir sonuç çıkartmadık. Whatsapp grubu var buraya İmamoğlu'nun cevapları deşifre edilip atılır. Orada da YSK ile ilgili her hangi bir şey görmedim" diye konuştu. 

İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu söyleyen duruşma hakiminin sözleri tutanağa geçildi. Ayrıca hakim "Bu sözlerin başkasına yönelik olduğunu iddia eden varsa gelsin söylesin" dedi.  Hakim kalan tanıkların dinlenilmesini reddetti. Sanık avukatı deliller toplanmadan mütalaa alınmaya çalışıldığını belirterek reddi hakim talep etti. Mahkeme, reddi hakim talebi reddetti. 

Cumhuriyet savcısı tekrarladığı mütalaasında 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması istedi ve siyasi yasak talep etti.

Duruşma reddi hakim talebinin incelenmesi için 14 Aralık tarihine ertelendi. 

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBBBaşkanMahkemeAnadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 500 adet fidan dikildi
İstanbul Havalimanı'nda 2 bin 500 adet fidan dikildi
Bakırköy Adalet Sarayı'na yeni başsavcı 
Bakırköy Adalet Sarayı'na yeni başsavcı 
Avcılar'da mühürlenen sahte motor yağı deposuna ikinci baskın
Avcılar'da mühürlenen sahte motor yağı deposuna ikinci baskın
Ümraniye'de kaldırıma çıkan araç kadına çarptı
Ümraniye'de kaldırıma çıkan araç kadına çarptı
İstanbul Boğazı'ndan gemi arızası
İstanbul Boğazı'ndan gemi arızası
Dolandırıcıların para kasalarına operasyon: Şebeke lideri gözaltında
Dolandırıcıların para kasalarına operasyon: Şebeke lideri gözaltında
Ölümünün 84. yılında Atatürk için mevlit okundu
Ölümünün 84. yılında Atatürk için mevlit okundu
İstanbul Havalimanı'nda uçakların taksi süreleri yüzde 15 azalacak
İstanbul Havalimanı'nda uçakların taksi süreleri yüzde 15 azalacak
Dolmabahçe'de 09.05
Dolmabahçe'de 09.05

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول