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Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. 

14 Aralık 2022 Çarşamba 18:06
Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. Duruşmaya taraf avukatları ve çok sayıda milletvekili de katıldı.  Duruşmada Murat Ongun ve Necati Özkan tanık olarak dinlendi. Cumhuriyet savcısı bir önceki celse verdiği mütalaada 4 yıl 1 ay hapis ve siyasi yasak talebini yineledi Sanık avukatları mütalaaya ilişkin savunma yapmak için makul süre isteğini yerinde gören mahkeme duruşmayı erteledi.  Saat 16.00'ya ertelenen duruşma sanık Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının mütalaaya ilişkin savunmaları ile başladı.  Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat esasa ilişkin yaptığı savunmada, "Şu aşamaya kadar verdiğimiz beyanları tekrar ediyoruz. Seçimi iptal edepleri kim olduğunu dair ilişkin iki hususu sunuyorum. Birisi Abdülkadir Selvi'nin yazısı. Diğeri ise Süleyman Soylu'nun seçim yenilenmeli söylemi ile ilgili haber metni. Ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Umarım beni mahcup edersiniz" dedi.  Savunma yapan diğer avukatlar Ekrem İmamoğlu'nun sözlerinin Süleyman Soylu'ya yönelik olduğunu YSK'ya yönelik olmadığını belirterek, beraat talep etti.  Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Türk Ceza Kanununun 53. Maddesi gereğince siyasi yasak uyguladı. 


İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İBB başkanlığı seçiminin 6 Mayıs'ta iptal edildiği, yenilenen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği, 4 Kasım tarihli basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği öne sürülüyor. İddianamede İmamoğlu'nun 'Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme hakaret' suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar cezalandırılması isteniyor. İddianamede dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in de aralarında olduğu 11 kişinin mağdur olduğu belirtiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İBBBaşkanEkrem İmamoğluMahkemeYSKCeza
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