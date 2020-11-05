Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1179
ALTIN
521.691
DOLAR
8.4390
STERLİN
11.0639
EURO
9.9635
Kısırlığa karşı brokoli ve lahana tavsiyesi
Kısırlığa karşı brokoli ve lahana...
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik'...
Hiçbir zaman bencil olmayın
Hiçbir zaman bencil olmayın
Dünyanın kıtalararası tek yarışında ilklerin senesi
Dünyanın kıtalararası tek yarışında ilklerin...
"Koku kaybı akupunktur ile ortadan kaldırılabilir"
"Koku kaybı akupunktur ile ortadan...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ekmeklik buğdayda Glütenden farklı yeni bir alerjen belirlendi

'Ekmeklik Buğday Türlerinde Alerjen Proteinlerin Saptanması' konulu araştırmasıyla Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Özpınar, Türkiye'de ilk defa buğday türlerindeki alerjen protein olan Amilaz Tripsin Inhibitörü çeşitlerini ve miktarlarını saptadığını belirtti.

05 Kasım 2020 Perşembe 14:01
4 Okunma
Ekmeklik buğdayda Glütenden farklı yeni bir alerjen belirlendi

İSTANBUL - Prof. Dr. Özpınar, “Almanya Potsdam Üniversitesi Beslenme Bilimleri Enstitüsü ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje Alexander von Humboldt Vakfınca destekleniyor. Aynı zamanda Türk ve Alman halklarının tükettikleri ekmeklik buğday unlarındaki alerjen proteinler ilk defa inceleniyor. Yapılan çalışmalarda bazı ekmeklik buğdaylarda sindirim bozukluğuna neden olabilecek Amilaz Tripsin İnhibitörü  (ATI) olarak bilinen bir alerjen protein miktarının yüksek bulunduğu biliniyor. Bu tür alerjen protein miktarı yüksek buğday tohumlarının belirlenmesinin insan sağlığı için büyük önem taşıyor” dedi.

“TÜRKİYE'DE İLK DEFA YAPILDI”    

Almanya ile yürüttükleri ortak çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haydar Özpınar,  “2019 yılında düzenlediğim 'Ekmek ve Önemi' konulu konferanstan sonra ekmeklik buğdayların alerjen proteinler açısından incelenmesi gerektiğine inandım, bu nedenle de bu tür bir çalışmayı gerçekleştirdim. İnsan sağlığı tespiti için geliştirilmiş olan aletler kansere sebep olan veya sağlığı olumsuz etkileyen diğer proteinleri saptamakta kullanılıyor fakat ne yazık ki bu gelişmiş teknoloji, gıdalar üzerinde ülkemizde hiç kullanılmadı. Buğdayda glütene bağlı oluşan çölyak hastalığı ve semptomları biliniyor. Ancak, yine buğdayda bulunan Amilaz Tripsin Inhibitörleri (ATI) olarak adlandırılan alerjen proteinler konusunda yeterince bilgi yok. Ekibimle birlikte Türkiye'de ilk defa farklı bölgelerden toplanan ekmeklik buğday unlarında Amilaz Tripsin Inhibitörleri ve bunların miktarlarını araştırdık" diye konuştu.    

"BAZI UNLARDA ALERJEN ORANI ÇOK YÜKSEK"

Araştırmaya konu olan Amilaz Tripsin İnhibitörlerinin ne oldukları ve nasıl oluştuklarına dair bilgiler aktaran Prof. Dr. Haydar Özpınar, şunları söyledi:

"Amilaz; Diyetimizde önemli yer teşkil eden karbonhidratları, özellikle nişasta ve Oligosakkaridleri parçalayarak bunların sindirilmesini sağlar. Pepsin ise yine gıdalarda bulunan proteinleri parçalayarak son ürün olan aminoasitlerin oluşumuna, yani proteinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Bu iki faydalı enzim inhibe edilirse (etkisiz hale getirilirse), bu besin maddeleri sindirilememekte ve bağırsağımızda patojen mikroorganizmaların artışına neden olmaktadır. Bu durum, çeşitli sindirim bozukluklarına yol açabilmektedir. Araştırmamız kapsamındaki incelemelerde, bazı ekmeklik buğday unlarında bu inhibitör proteinlerin oranlarını çok düşük bulurken, bazı unlarda ise çok yüksek oranda yer aldıklarını saptadık"

“TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN DESTEK”

Proje kapsamında çalışmaların devam ettiğini belirten Prof Dr. Haydar Özpınar, araştırmanın amacının insan sağlığına zararlı olan alerjen maddeleri saptamak ve bunların ekmek üretiminde mümkün olduğunca kullanılmamasını sağlamak olduğunu belirterek projede Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM’in yanı sıra İstanbul Halk Ekmekle birlikte hareket ettiklerini, ürün toplamada her iki kurumdan da destek aldıklarını söyledi. Araştırma sonuçlarının, dünya literatürünün en saygın dergilerinin yer aldığı Q1 sınıfında bulunan uluslararası Foods dergisinde (https://www.mdpi.com/2304-8158/9/10/1448) yayınlandığını belirten Prof. Dr. Haydar Özpınar, çalışmanın bundan sonraki aşamalarının Altınbaş Üniversitesi DÜAGEM  Ar-Ge Merkezinde yürütüleceğini de sözlerine ekledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekmeklik BuğdayGlütenAlerjen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Yerlikaya İstanbul'da yeni mesai düzenlemesini açıkladı
Vali Yerlikaya İstanbul'da yeni mesai düzenlemesini açıkladı
Koronavirüs ile alakalı haber sayısı 45 milyonu aştı
Koronavirüs ile alakalı haber sayısı 45 milyonu aştı
KRİTİK UYARI GELDİ!
KRİTİK UYARI GELDİ!
Sarıyer'de bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü
Sarıyer'de bariyerler otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
"Koronavirüs aşısının bulunması kadar adil dağıtımı da önemli”
"Koronavirüs aşısının bulunması kadar adil dağıtımı da önemli”
“Deprem travmasını en çok kurtarma ekipleri yaşıyor”
“Deprem travmasını en çok kurtarma ekipleri yaşıyor”
Çekmeköy'de iş yerinde yangın
Çekmeköy'de iş yerinde yangın
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma