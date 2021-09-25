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Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesim tartışması

Edirnekapı Şehitliği'nde, İBB görevlilerince yapılan ağaç kesimi vatandaşların tepkisine neden oldu. Tepki üzerine görevliler, motorlu testereyi ağaç üzerinde bırakıp hızla uzaklaştı. İBB, valiliğin talebi doğrultusunda ağaç kesiminin yapıldığını belirtti.

25 Eylül 2021 Cumartesi 16:03
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Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesim tartışması

Olay, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) logosunu taşıyan kıyafetler giyen görevliler, Edirnekapı Şehitliği'nde bir ceviz ağacını kesti. Ağaç çevresinde de çalışma yapan görevlilere yoldan geçen vatandaşlar  tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine işçiler, kesim yaparken kullandıkları motorlu testereyi ağacın üzerinde bırakarak, olay yerini terk ettiler. 

"TEPKİ GÖRDÜKTEN SONRA DA BIRAKIP KAÇMIŞLAR" 

Ağacın kesilmesine tepki gösteren Murat Kuyucak, "Bu konuyla alakalı 153'ü ve polisi bilgilendirdik. Vatandaş da sosyal medyadan tepki gösteriyor. Kesim yapanlar, ağacın vatandaşa zarar verdiğini söylemişler. Tepki gördükten sonra da bırakıp kaçmışlar. İlgili birimlere şikayette bulunduk ama henüz bir ekip gelmedi. Biz de 2 saattir burada bekliyoruz. Ağaç, şehitlerimizin mezarlarının üzerine devrilmiş halde duruyor. Bu ağacın neden kesildiğini izah etmelerini istiyoruz. Olayı gören vatandaş yaklaşık 15-20 kişi olduklarını söylüyor" dedi. 

"80 YILLIK YEMYEŞİL AĞACI KESTİLER" 

Olayı gören Mehmet Ayaz ise "Sabah buradaydım. Bir ses geldi. Dönüp baktığımda, 80 yıllık yemyeşil ağacı kesmişler. Çürümüş ya da kurumuş hiçbir yeri yok. Bu ağacın ne zararı olabilir? Motorlu testereyi bırakıp kaçtılar. Valiliğin emri olduğunu söylediler. Diyelim Valilik emri var; ağaç böyle mi kesilir? Şehit mezarlarının üzerine gelmeden dalları kesilebilir. Belediye evinizin bahçesindeki ağacı kesmenize izin vermiyor. Bu ağacı nasıl kesersiniz" diye konuştu.  İBB yetkilileri ise, valiliğin talebi doğrultusunda tehlike saçan ağacın kesiminin yapıldığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Edirnekapı ŞehitliğiAğaçİBB
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