Eczanelere ‘atık ilaç toplama kutusu’ dağıtıldı

Toplumsal duyarlılık yaratmak için çevreci faaliyetler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Beşiktaş Belediyesi çevreye ve topluma zarar veren tarihi geçmiş ilaçların ayrıştırılması ve doğru şekilde imha edilebilmesi için bir çalışma başlattığını duyurdu. Belediye ekipleri, ilçenin genelinde bulunan tüm eczanelere atık ilaç toplama kutusu dağıttı. Vatandaşlar evlerinde bulunan tarihi geçmiş, kullanılmayan ilaçları evinin yakınında bulunan herhangi bir eczaneye götürerek bu kutuya bırakabilecek. Böylece ilaçların ayrıştırılması konusunda çalışma gerçekleştiren belediye ekiplerine hem yardımcı olunacak hem de çevreye zarar veren tıbbı atıklar kutuyla kolayca geri toplanabilecek.

İlaç atıklarının kontrollü bir şekilde toplanmasının çok önemli olduğunu söyleyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, çalışmayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Akpolat, ‘’İçinde kaldığımız ekolojik dengeye zarar veren atık ilaçları yerinde ayrıştırarak bu zararın önüne geçebiliriz. Eczanelerimize bıraktığımız atık ilaç toplama kutularına getireceğiniz günü geçmiş ve kullanılmayan ilaçlarla Beşiktaş’ta atık ilaçları artık yerinde ayrıştırarak toplum ve çevre sağlığını korumaya çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.