Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110575
ALTIN
280.519
DOLAR
5.9086
STERLİN
7.7410
EURO
6.5759
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
Yılbaşı ağacı olması için göknar fidanı yetiştirdi
Yılbaşı ağacı olması için göknar...
Odaklanma problemiyle ilgili ilaçlar sağlığı olumsuz etkiliyor
Odaklanma problemiyle ilgili ilaçlar sağlığı...
50 yaşında üçüzlerini kucağına aldı
50 yaşında üçüzlerini kucağına aldı
Mersin'de uyuşturucu operasyonu 
Mersin'de uyuşturucu operasyonu 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

ÇEKMEKÖY'de köpeğe çarparak düşen plakayı almak isteyen şehirlerarası yolcu otobüs muavini, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. 

Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

ÇEKMEKÖY'de köpeğe çarparak düşen plakayı almak isteyen şehirlerarası yolcu otobüs muavini, bir otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. 

19 Aralık 2019 Perşembe 09:52
6 Okunma
Düşen plakayı almak isteyen muavin canından oldu

İSTANBUL - Kaza, Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, akşam 18.15'de İstanbul seferini yapmak üzere Ankara'dan41 AAZ 393 plakaotobüsle ayrılan Bekir Karzan, gece 00.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde bir köpeğe çarptı. Köpeğe çarpan Bekir Karzan,  otobüsünü emniyet şeridine çekerek durdurdu. Yaptığı kontrolde otobüsün plakasının düştüğünü fark eden Karzan, otobüsün muavininden düşen plakayı almasını istedi. Plakayı almak için yola çıkan muavin Fedakar Karaboya'ya İsmail Özen, idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fedakar Karaboya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.  Trafik polisi ve Jandarma olay yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde bir süre incelemeler yaptı. Hayatını kaybeden otobüs muavini Fedakar Karaboya cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumun Morgu'na kaldırıldı.  Jandarma ekipleri otobüsteki yolcular ile otobüsün sürücü Bekir Karzan ve yabancı plakalı otomobili sürücü İsmail Özen'i olayla ilgili ifadesini almak üzere karakola götürdü. 

"PLAKAYI ALMAK İSTERKEN"

Yolcu otobüsün içerisinde seyahat eden Mustafa Doğan, "Ankara'dan İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda burada köpeğe çarptık. Çarpınca otobüsün plakası yere düştü. Otobüsün muavini plakayı almak isterken başka bir araba da muavine çarptı. Çarpman sürücü az ileride durdu. Kendisi burada biraz şokta herhalde. Otobüsün muavini yaş ise 20-21 yaşlarındaydı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyPlakaMuavinTrafik KazasıOtobüsOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
Beyoğlu'nda yangın paniği
Beyoğlu'nda yangın paniği
Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı
Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk edildi
''Unutulan'' savunma hattı kaderine terk edildi
Bakan Kasapoğlu: Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk
Bakan Kasapoğlu: Millet olarak her zaman mazluma olan ilgimizi ve katkımızı ortaya koyduk
'Robin Hood' bu sefer Ataşehir’de ortaya çıktı
'Robin Hood' bu sefer Ataşehir’de ortaya çıktı
Evine düşen molozlarla korku yaşadı
Evine düşen molozlarla korku yaşadı
Eğlence mekânı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı 
Eğlence mekânı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı 
Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans