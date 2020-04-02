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"Durakta bekliyorlardı, dayanamadım aldım"

Dünyayı saran koronavirüs tehdidi ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye aykırı olarak Avcılar’da yarı kapasite ile yolcu taşımadığı belirlenen, "Durakta bekliyorlardı, dayanamadım aldım" diyen minibüsün şoförüne 789 TL ceza kesildi.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:07
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"Durakta bekliyorlardı, dayanamadım aldım"

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ambarlı Meydan’da oluşturdukları denetim noktasında taksi, otobüs ve minibüsler üzerinde denetim yaptı. Taksi şoförlerinin plakalarındaki son rakama uygun olarak tek ve çift plaka kuralına uygun olarak hareket ettikleri belirlenirken, sürücülere belirlenenin dışında sayıda yolcu almamaları, direksiyon başında maske takmaları ve mümkün olduğunca ön koltuğa kimseyi oturtmamaları gerektiği hatırlatıldı.

4 FAZLA YOLCU ÇIKTI

Ambarlı yönüne gelen minibüslerin genellikle boş olduğu görülürken, Küçükçekmece yönüne giden Münir Elçiçek yönetimindeki  34 M 5344 plakalı minibüs durdurulunca bazı koltukların boş  olmasına rağmen bazı yolcuların ayakta yolculuk ettiği belirlendi. Görevliler, sürücü dışında araçta 11 yolcu bulunduğunu belirledi. Ruhsatında taşıyabileceği yolcu sayısı 14 olarak belirlenen minibüste 7 yerine 11 yolcu olduğu görülünce, gönüllü olarak 4 yolcunun inmesi istendi. Hemen inen yolculardan Sevinç Çakır, yapılan denetimin yerinde olduğunu, araç sayısının azlığı nedeniyle minibüse binmek durumunda kaldıklarını söyledi. Polis memurunun uyarısı üzerine Çakır ile birlikte 3 yolcu daha indi.

“OTURMADILAR, PARALARINI VERDİM”

Hakkında 1593 sayılı ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesini düzenleyen,”Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, idari para cezası verilir” hükmü uyarınca hakkında işlem yapılan Münir Elçiçek, yolcuların kendi istekleri ile boş koltuklara oturmadığını, inenlere paralarını iade ettiğini belirterek, ceza yazılmamasını istedi. “Durakta bekliyorlardı, dayanamayıp aldım” diyen sürücüye yasa uyarınca 789  TL para cezası kesildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
YolcuMinibüsPolisKontrolDenetimSalgınHastalıkHastaCovid19KoronavirüsAvcılarEmniyet
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