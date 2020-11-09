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Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek

Tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style’da dünyanın en iyi dansçısı seçilecek. Başvuruları açılan ve online platformda yapılacak yarışma için son başvuru tarihi ise 15 Kasım.

09 Kasım 2020 Pazartesi 12:28
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Dünyanın en iyi dansçısı bu yarışmada seçilecek

İSTANBUL - Hip hop, popping, house dahil neredeyse tüm sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style, online platformda yapılacak. Katılımcıların dans pistine meydan okuyacağı yarışma dünya çapında gerçekleşecek. Yarışmada başvuru sahipleri, 15 Kasım tarihine kadar performanslarının videosunu TikTok hesaplarına yükleyecek, daha sonra jüri en iyi 8 yarışmacıyı belirleyecek. Seyirci oylarıyla belirlenen 1 kişi ise, 2021’de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde yarışma şansı yakalayacak. İzleyicinin jüri olarak dansçıları oyladığı yarışmada kadın ve erkek dansçılar, yeteneklerini gösterebilecek.
 

SON BAŞVURU TARİHİ 15 KASIM

30’dan fazla ülkede, 65 ayrı noktada düzenlenen Red Bull Dance Your Style’ın, bu yıl ilk kez online olarak gerçekleşecek yarışması kendisine güvenen herkesin katılımına açık olacak. Dünyanın dört bir yanından en başarılı dansçıları bir araya getirecek yarışmada, Türkiye’yi temsil etmek isteyen dansçılar da performans gösterecek. Yarışmaya katılmak için 18 yaşından büyük olmak yeterli ve son başvuru tarihi 15 Kasım 2020.
 

HANGİ ADIMLAR İZLENECEK?

Alman hiphop dansçısı Magilla olarak bilinen Majid Kessab, ‘So You Think You Can Dance’ isimli yarışmanın kazananı ABD’li dansçı Leon “Kida The Great” Burns ve Japon dansçı Ibuki Imata gibi isimlerin jüri kadrosunda yer aldığı yarışma için şu adımlar izlenecek:
 

“TikTok üzerinden gerçekleşecek başvurular performanslarını gösterdikleri maksimum 30 saniyelik videolar ile olacak. 2. Performanslar Black Eyed Peas’in ‘Get Loose Now’ isimli şarkısı eşliğinde gerçekleşecek. Video yayınlanırken @RedBullDance hesabı etiketlenecek ve #redbulldanceyourstyle etiketi kullanılacak. Daha önceden belirlenen 8 dansçıya ek olarak, jüri TikTok üzerinden tüm başvuruları değerlendirecek. Ardından finale kalacak 8 yarışmacı daha belirlenecek. 25 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Red Bull Dance TikTok hesabında gerçekleşecek finalde kazananı yine seyircinin oyları belirleyecek. Kazanan kişi, 2021’de Red Bull Dance Your Style Dünya Finali’nde yarışma şansı yakalayacak.”
 

Yarışmaya dair bilgilerin Red Bull/DanceYourStyle adresinde ve Red Bull Türkiye TikTok hesabında olduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Iyi DansçısıRed Bull Dance Your Style
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