Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.005,30
ALTIN
1.075,92
DOLAR
18,64
STERLİN
22,86
EURO
19,64
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim...
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel alacak
Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan personel...
Esenler Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Esenler Belediyesi 25 Zabıta...
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş yerleri
Ayvalık'te Belediye'den kiralık iş...
AFAD personel alacak
AFAD personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dünyanın dört yanından öğrenciler İstanbul'daki forumda buluştu

İSTANBUL'da düzenlenen foruma dünyanın çeşitli ülkelerin çok sayıda yabancı öğrenci katıldı. Farklı ülkelerden kişilerin birbiriyle tanışıp konuştuğu anlarda renkli görüntüler oluştu.

10 Aralık 2022 Cumartesi 15:44
Dünyanın dört yanından öğrenciler İstanbul'daki forumda buluştu

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün başlayan TRT World Forum renkli görüntülere sahne oldu.

Farklı ülkelerden çok sayıda akademisyenin katılımı ile çok sayıda panel düzenlendi. Bu seneki teması "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" olan foruma dünyanın farklı ülkelerinden akademisyen siyasetçilerin yanı sıra öğrenciler de katıldı. Panel aralarında oluşan kültürel etkileşim de dikkat çekti. 

"ÇOK SAYIDA POLİTİKACIYI GÖRÜP TANIMA FIRSATI YAKALADIK"

Soran Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olduğunu ve Irak Erbil'den geldiğini söyleyen Muhammed Masıh, "Bu seneki forum gerçekten çok özel ve çok önemli çünkü çok sayıda politikacıyı görüp tanıma şansını elde ettik. Burada, problemleri nasıl çözebileceğimiz hakkında konuşuyoruz. Ben de buraya kendi kültürümden olan bu kıyafetlerle geldim ve çoğu insan beni çevirip 'Seni böyle görmek bir şaşırtıcı' dediler, ben de bu tarz durumlara yeni yaklaşımlar göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi. 

"BU FORUM ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ GELECEĞİN LİDERLERİ BİZİZ"

Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü'nde yüksek lisans yaptığını söyleyen  Endonezyalı Nazıhah Nazıhah, "Bu foruma geldim çünkü burasının önemli olduğunu düşünüyorum. Liderlik konusunda konuşuyoruz ve gençler olarak  bu konu çok önemli çünkü geleceğin liderleri biziz" dedi. 

"BUGÜN ÜZERİMDEKİ KIYAFET TOGO'NUN GELENEKSEL BİR KIYAFETİ" 

İstanbul'da üniversite okuyan Togo vatandaşı Farouk Mintoiba da, "Bugün üzerimdeki kıyafet Togo'nun geleneksel bir kıyafeti. Bütün kıyafetlerim yıkamadaydı, o yüzden bunu giydim özel bir sebebi yok. Forum iyi gidiyor, gelme sebebim, bizim şu an yaşadığımız şeyleri anlamamız gerektiğini düşünmem. Forumun konusu da 'Geleceği Şekillendirmek' düne kadar kovidi konuşuyorduk, 2 gün sonra neyi konuşacağımızı bilmiyoruz işte bu önemli" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TRT World Forumİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'taki terör saldırılarında şehit düşenler anıldı
Beşiktaş'taki terör saldırılarında şehit düşenler anıldı
İstanbul'daki Türkiye - Rusya görüşmelerinin detayları
İstanbul'daki Türkiye - Rusya görüşmelerinin detayları
Kağıthane'de otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
Kağıthane'de otomobil dere yatağına uçtu: 2 yaralı
İstanbul'da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı
İstanbul'da kumar operasyonu: 92 kişiye gözaltı
Sancaktepe'de iki kişi imalathaneyi ateşe verdi; o anlar kemarada
Sancaktepe'de iki kişi imalathaneyi ateşe verdi; o anlar kemarada
Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Ataşehir'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Başakşehir’de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Başakşehir’de iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayanın üzerine devrildi: 1 ölü 
Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk yayanın üzerine devrildi: 1 ölü 
Beşiktaş Kaymakamı: 3 işçimiz etkilendi
Beşiktaş Kaymakamı: 3 işçimiz etkilendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول