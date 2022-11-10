Dolmabahçe'de 09.05

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 84.yılında Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.









Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve rahmetle anılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün 10 Kasım 1938 günü saat 09'u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na gelenler tek yürek olarak Atatürk'ü andı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odada tören düzenlendi. Karanfiller Atatürk'ün vefat ettiği yatağına bırakıldı. Tören sırasında 7'den 70'e birçok insanın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Öğrenciler Atatürk'ü marşlar okuyarak andı.





"O OLMASAYDI HİÇBİR ŞEY OLMAZDI"



Anma törenleri için Fethiye'ten geldiğini belirten Berat Tunay "Buranın çok değişik bir atmosferi var. İnsan ister istemez duygulanıyor. Sonuçta bir ülke bırakıldı bize. Atatürk için buradayız." dedi.





Kıbrıs Gazisi Erdem Misliyok "Her sene gelmeye çalıştım. Atatürk için bir şiir yazmıştım. Kızımın arzusuyla, Atatürk'ün dünyaya geldiği yerde okudum. Kendimi Çok mutlu ve ona yakın saydım. Atatürk'ün boyu ile benim boyum aynı. Bu kadar benzerlik bile mutlu olmaya yetiyor. Gerçekten o olmasaydı hiçbir şey olmazdı" diye konuştu.





Tören için İzmir'den gelen Arda Mert Abaylı "İçimde mutluluk var, çok fazla şehit verdik. Bu vatan topraklarını geri almak için savaştık. Bu çok güzel bir duygu" dedi.



8 yaşındaki Hümeyra Bektaş "Çok güzel bir yer. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Çok güzel bir insan, keşke ölmeseydi" dedi.