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Dolandırıcılık şebekesinden 20 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu dolandırıcılık şebekesine yaptığı operasyonda 20 kişi tutuklandı. 

Dolandırıcılık şebekesinden 20 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu dolandırıcılık şebekesine yaptığı operasyonda 20 kişi tutuklandı. 

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:08
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Dolandırıcılık şebekesinden 20 kişi tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta; sahte evrakla noterden araç satışı yapan, başkalarına ait günlük kiralık evleri kendi malı gibi göstererek ailelere aylık olarak kiraya veren ve sahte evrakla evlerin satışını yapan, aralarında noter çalışanı, polis ve jandarmanın da bulunduğu 28 kişiyi gözaltına almıştı. Söz konusu operasyon; İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Örgüt adına suç işlemek' ve 'Rüşvet' suçlarından, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlem yapıldı. Şüpheliler dün de adliyeye sevk edildi. 20 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDolandırıcışebekeçete
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