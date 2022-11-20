Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.526,73
ALTIN
1.046,41
DOLAR
18,61
STERLİN
22,15
EURO
19,26
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim üyesi...
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alıyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi...
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek
Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı...
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dizideki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, Üsküdar, Kuzguncuk Mahallesi, Gümüş Yolu caddesi üzerinde bulunan bir mekanın kumarhane olarak kullanıldığını tespit etti. Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir süre takibe aldıkları binaya çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

20 Kasım 2022 Pazar 10:19
Dizideki kumarhaneyi gerçek kumarhaneye çevirmişler

Kurtlar Vadisi dizisinde "Çakır" karakterinin açtığı kumarhane çekimlerinin yapıldığı mekana 11 Kasım 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında savcılıktan alınan izinle baskın yapıldı. Baskın sırasında içeri giren ekipler, dizi bölümlerinde görülen görüntülerin gerçeğe döndüğünü belirledi. Mekanın "Casino" olarak dizayn edildiği "Teksas Pokeri" ve "Blackjack" adlı kumar oyunlarının oynatıldığı ortaya çıktı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri içerde bulunan 27 oyuncu ile işyerinin işletmecisi olduğu belirlenen bir kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynarken yakalanan kumarbazlara Kabahatler kanunun 34. maddesi gereği toplam 51 bin 057 lira idari para cezası kesildi. Kumarhanenin işletmecisi olan şüpheli hakkında ise TCK 228(Kumar oynatmaya yer temin etmek) suçundan adli işlem başlatıldı. İşyerinde bulunan para yerine kullanılan 800 adet renkli pul ile oyun kartlarına da polis tarafından el kondu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube MüdürlüğüAhlak Büro AmirliğiKumarKumarhanePolisOperasyonKurtlar Vadisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ümraniye’de 6. kattan düşerek öldü
Ümraniye’de 6. kattan düşerek öldü
Tuzla’da fabrikada yangın
Tuzla’da fabrikada yangın
Kadıköy’de taksi durağında sıra kavgası 
Kadıköy’de taksi durağında sıra kavgası 
Jandarmadan sahte para operasyonu
Jandarmadan sahte para operasyonu
Sultangazi'de silahlı kavga, 5 araca mermi isabet etti
Sultangazi'de silahlı kavga, 5 araca mermi isabet etti
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
Taksim'e bırakılan patlayıcıyla ilgili bulgular
2100'de deniz 2 metre yükselecek, boğazdaki yalılar su altında kalacak
2100'de deniz 2 metre yükselecek, boğazdaki yalılar su altında kalacak
Çin Komünist Parti, 20'nci Ulusal Kongresi’ne ilişkin İstanbul'da brifing verdi
Çin Komünist Parti, 20'nci Ulusal Kongresi’ne ilişkin İstanbul'da brifing verdi
İstanbul'da jandarmadan sahte altın operasyonu 
İstanbul'da jandarmadan sahte altın operasyonu 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول