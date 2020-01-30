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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Sarıyer'de yol ayrımında bariyere çarpan otomobil aşırı hızın etkisiyle takla attı. Yaklaşık 20 metre fırlayan otomobil yön levhasının direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Sarıyer'de yol ayrımında bariyere çarpan otomobil aşırı hızın etkisiyle takla attı. Yaklaşık 20 metre fırlayan otomobil yön levhasının direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:27
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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu, Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Anadolu yakasından gelen ve Edirne istikametine seyir halindeki 34 KZ 8594 plakalı lüks otomobil, Ayazağa, Beşiktaş yol ayrımında bulunan bariyere çarptı. Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre ileriye fırladı. 

YÖN LEVHASI DİREĞİNE ÇARPAN OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Takla atan otomobil, Ayazağa, Beşiktaş yön tabelasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrıldı. 

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen sürücü, çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sıkışan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  TEM'DE DURUP CANLI

YAYIN YAPTILAR
Hayatlarını hiçe sayan bazı otomobil sürücülerinin,  İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan sürücüyü kurtarmak için yaptığı çalışmaları, sosyal medyadan canlı yayınlamaları dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SarıyerTrafik KazasıTEMOtoyol
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