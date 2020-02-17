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‘Dijital Dönüşüm’ Tuzla’dan başlıyor

Tuzla Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ortaklığı ile gerçekleştirilen ‘Ailede Dönüşüm Projesi’nde görev almaya hak kazananlara sertifikaları törenle verildi. Törene katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Tuzla artık bir eğitim şehridir. Bu projeyle nitelikli bireylerin yetiştirilmesi sağlanacaktır” dedi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 16:51
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‘Dijital Dönüşüm’ Tuzla’dan başlıyor

DHA- 

İSTANBUL- Tuzla Belediyesi Nikâh Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Dijital Aile Projesi sertifika törenine Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı. Aile eğitildiğinde toplumun da eğitilmiş olacağı gerçeğinden hareketle ‘Dijital Aile Projesi’ kapsamında öncelikle, belirlenecek gençlerin eğitilmesi ve bu gençlerin öğrencilere ve ebeveynlere eğitimler vermesi sağlanacaktır. Günümüzde çocukların ve gençlerin internet ortamında zamanlarını harcamaları dikkate alınarak oluşturulan proje ile aile ve toplum arasındaki bağlılığın güçlendirilmesi hedeflenmektedir.


Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, “Tuzladaki 19 okuldan seçilen lider öğrenciler vasıtasıyla gerçekleştirilecek Dijital Aile Projesi’nde teknolojik bağımlılığa karşı nitelikli bireylerin yetiştirilmesi sağlanacaktır” dedi


ALİ TAHA KOÇ: ÖĞRENCİLERİMİZ ‘DİJİTAL DÖNÜŞÜM’ KAVRAMINI ÖĞRENDİ


Tuzla Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ortaklığı ile gerçekleştirilen sertifika töreninde bir sunum yapan ve ardından öğrencilere sertifikalarını veren Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Dijital Dönüşüm Tuzladan başlıyor dedik ve başladık. Sayın belediye başkanımızın çok güzel bir projesi vardı. Ve hayata geçiriyoruz. Öncelikle şunun farkına vardık ki öğrencilerimize dijital dönüşümü anlatabilirsek onlar eve gidip ebeveynlerine daha rahat anlatabilecekler. Bunun için Tuzla Belediyesi çok güzel bir proje başlattı. Eğitimler verdi. Sonucunda 19 lisemizde öğrenciler seçildi. Bugün de o öğrencilerimize sertifikalarını veriyoruz. Dijital dönüşümün ne anlama geldiğini ve bize katkılarını anlayabilecek şekilde eğitimlerini aldılar. Bugün de sertifikalarını vermiş olduk, böyle bir projenin içinde yer aldığım için çok mutluyum” dedi.


DR ŞADİ YAZICI: TUZLA ARTIK BİR EĞİTİM ŞEHRİDİR


Eğitimle ilgili her işin içinde olacaklarını ve destekleyeceklerinin altını çizen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Cumhurbaşkanlığımızın Dijital Dönüşüm Ofisi ile iş birliğinde olmamızın gururunu yaşıyoruz. Gerçekten Türkiye’de dijital dönüşümde muhteşem işler yapılıyor. Bizim de Tuzla’da böyle bir paydaşta olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ediyorum. Hangi çalışmaları yaparsak yapalım kullanıcı sayısını arttırmadıkça hiçbir anlamı olmadığına inanıyoruz. Sayın Başkanımızın Türkiye’yi kapsayan çalışmalarıyla beraber Tuzla için böyle bir çalışma teklifinde bulunduk. Onlar da kabul ettiler. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.


AHMET ALİREİSOĞLU: TUZLA’NIN EĞİTİMCİLERİ OLARAK ŞANSLI HİSSEDİYORUZ


Böyle bir projede yer aldıkları için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade eden Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, “İki güçlü bileşenin projeyi çocuklarımızla, öğrencilerimizle başlatması adına biz kendimizi Tuzla’nın eğitimcileri olarak çok şanslı hissediyoruz. Aynı zamanda bu dijital dünyada çocuklarımızın yüksek oranda yönetici olabilmeleri, bunu ailesine öğretebilmeleri çocuklarımızın sahip olduğu bir avantajdır. Çocuğun dijital dünyada bağımlı olmaması, yetkin ve etkin olması karakter açısından çocukların gelişimine katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

DHA

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