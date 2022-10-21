Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.934,63
ALTIN
983,66
DOLAR
18,61
STERLİN
20,88
EURO
18,24
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Karabük Üniversitesi öğretim üyesi...
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim...
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur (İtfaiye ve Zabıta) alınacak
Çanakkale Belediye Başkanlığına Memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Devlet hastanelerindeki ilaç ve malzemeleri satan şüphelilere operasyon 

İSTANBUL merkezli 10 ilde yapılan operasyonda devlet hastanelerinin ilaç ve malzemelerini, yabancı uyruklu kişilere sattığı belirlenen 13'ü sağlık çalışanı 50 kişi gözaltına alındı.

21 Ekim 2022 Cuma 10:59
Devlet hastanelerindeki ilaç ve malzemeleri satan şüphelilere operasyon 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet hastanelerinde çalışan şüphelilerin, SGK Başkanlığına fatura edilen ilaçları ve sağlık alanında kullanılan çeşitli malzemeleri kendi üzerine geçirip yabancı uyruklu kişilere satıldığını belirledi. Bu yöntemle ülke genelinde devlet hastanelerinden kaçırılan çok sayıda malzemenin satılarak yüksek miktarda kamu zararı oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamda, 13 sağlık çalışanının da aralarında bulunduğu 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 50 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 17’si İstanbul'da olmak üzere toplam 28 şüpheli sağlık kuruluşunda denetimler gerçekleştirildi. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında da  yapılan aramalarda çok sayıda yasadışı ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Devlet HastaneleriHastaneIlaçMalzeme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müşteri gibi geldiği iş yerinden 16 bin liralık cep telefonu çaldı 
Müşteri gibi geldiği iş yerinden 16 bin liralık cep telefonu çaldı 
D-100'de kaza : 2 yaralı
D-100'de kaza : 2 yaralı
Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 
Bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti 
Firari FETÖ'cü eski futbolcu Zafer Biryol Büyükçekmece'de yakalandı
Firari FETÖ'cü eski futbolcu Zafer Biryol Büyükçekmece'de yakalandı
FETÖ'nün kasa evine operasyon: 47 kişi gözaltına alındı 
FETÖ'nün kasa evine operasyon: 47 kişi gözaltına alındı 
Avcılar Belediyesi'nde grev bitti
Avcılar Belediyesi'nde grev bitti
Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor
Avcılar'daki grev; Çöplerin toplanmasında aksama yaşanıyor
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattında ray kaynatma çalışmaları başladı
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattında ray kaynatma çalışmaları başladı
Hekimlerden 'özel hastaneler yönetmenliği' protestosu
Hekimlerden 'özel hastaneler yönetmenliği' protestosu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول