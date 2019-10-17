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Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek 
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Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek 

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan inceleme sonucu kapatılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi,  geçici olarak Van depreminde kullanılan konteynerlerde hizmet verecek.

Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek 

SİLİVRİ açıklarında 26 Eylül’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan inceleme sonucu kapatılan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi,  geçici olarak Van depreminde kullanılan konteynerlerde hizmet verecek.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:46
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Depremde zarar gören veteriner fakültesi konteynerlerde hizmetini sürdürecek 

Silivri depreminden sonra alanında Türkiye'nin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan Avcılar’daki İÜC Kampusünde bulunan, polikliniklerinde haftanın 7 günü 24 saat, günde 150-200 hasta hayvana hizmet verilen Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi binasında inceleme yapıldı. İÜC Rektörlüğü, kolon ve kirişlerindeki demirlerde korozyon ve burulma tespit edilen Veteriner Fakültesi’nin yanı sıra bünyesinde faaliyet gösteren hastaneyi tesadüf eseri  "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü"nden bir gün önce kapatma kararı aldı. Başhekim Prof. Dr. Oktay Düzgün, kapatma kararından önce DHA’nın sorularını yanıtlarken dahiliyenin yanı sıra kardiyoloji, dermatoloji, üroloji, ekdokronoloji, gastroenteroloji, cerrahi kliniğinde ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, onkoloji, KBB, nöroşirurji, göz hastalıkları ve doğum kliniğinde jinekolojik ve meme hastalıkları gibi dallarda hizmet verdiklerini açıklamıştı.

KIZILAY KONTEYNERLERİ ÜNİVERSİTEDE

İÜC Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, kapatılan Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 22 Ekim Salı gününden itibaren konteynerde yeniden hizmet vereceklerini söyledi. Prof. Dr. Kaşıkçı, DHA'ya yaptığı açıklamada Silivri depreminde fakültenin yanı sıra hastanenin de zarar gördüğünü, merkez binanın İÜC Rektörlüğü’nün aldığı kararla kullanıma kapatıldığını hatırlatarak, şöyle dedi:

“Eğitime 20 gün eğitime ara verildi. Boşaltılan binadaki hocalar ve eğitim ile ilgili her şeyimiz Büyükçekmece İÜC Kampüsüne taşındı. Veteriner Fakültesi’ndekii 2 bloğa yerleşti. Hastanemiz de zarar gördüğü için binadan karotlar alındı. Hastane binasının durumu incelenecek ve kesin karar verilecek. Yıkılacak veya yerinde kalacak. Rektörümüz sayın Prof. Dr. Nuri Aydın’ın temasları ile Kızılay’dan acil konteynerler getirildi. Bu konteynerlerle en azından hızlı biçimde polikliniklerimizi çalıştırmak istiyoruz. Burası yılda yaklaşık 60 bin hasta hayvana bakılan fakülte hastanesi. Dolayısıyla biz bu hizmete ara veremeyiz. Bir an önce başlamak istiyoruz. Önce konteynerlerde poliklinik hizmetlerine başlayacağız. Daha sonra bu konteynerleri daha modern hale çevirip, en azından bu binaların durumu netleşinceye kadar buralarda eğitimimize tedavilerimize devam edeceğiz. Rektörlüğümüz de bizim gibi seferber olmuş durumda. Ciddi bir fakülteyiz, ciddi bir eğitim veriyoruz. Çok sayıda hasta hayvanı tedavi ediyoruz. Bunlara ara vermememiz lazım. O nedenle hummalı bir çalışma yapılıyor. Hocalarımız da ne zaman hizmete başlayacağımızı soruyor. Binaların yıkılması ile ilgili net bir karar olmaması da herkesi olumsuz yönde etkiliyor. 1200 dolayında öğrencimiz var. Fakültemizin teorik derslerinin tamamı yine orada verilecek. Burada sadece uygulamalar yapılacak. Büyükçekmece’de bize ayrılan 2 blokta laboratuvarlarımız hazır. Salı günü 22 Ekim’de eğitime başlayacaklar. Burada da hasta tedavi ve uygulamaları da salı günü burada başlayacak. İlk aşamada ameliyat olmayacak.”

DESTEK ÇAĞRISI

Dekan Prof. Dr. Kaşıkçı, önümüzdeki günlerde gelecek ve tenis kortu sahasına yerleştirilenlerin yanına konulacak ek konteynerler sayesinde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ameliyatlara da başlanacağını bildirirken, “Şimdiye kadar Kızılay’dan 6 konteyner geldi. Bunlar Van’da Veteriner Fakültesi’nin kullandığı konteynerler. Her an en az 50 öğrenci ve hocamız olacak. Bu olağanüstü günleri atlatmaya çalışıyoruz. 10 konteyner daha gelecek. Beklentimiz odur. Şu anda üniversitemiz çok yoğun çalışıyor. Bize destek vermek isteyen kuruluşlardan, devlet, özel sektörden de destek bekliyoruz. Uygun konteynerlere ihtiyacımız var. Çok sayıda hastamız var. Hastanemiz 10 bin metrekare alan üzerinde kuruluydu. Burada 15 konteyner yetmeyebilir. Mümkün olduğunca bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz. Her konteyner işimizi kolaylaştıracaktır” dedi.

ÖNCE POLİKLİNİK HİZMETLERİ AMELİYATLAR DAHA SONRA 

İÜC Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdoğan Köse de 1999 depreminden sonra üniversite binalarının güçlendirilmesine rağmen, akademisyen, öğrenci ve idarecilerin güvenliğini ve sağlıklı ortamda çalışmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Köse, binaları riskli görülen iki fakülteyi başka yere taşıdıklarını hayvanlara hizmet veren hastanenin faaliyetlerini geçici olarak durdurduklarını anlatırken, “Hastanemizi önce poliklinik, daha sonra ameliyatlara açmak durumundayız. Bize Kızılay ve AFAD’tan gönderilen konteynerlerin yetersiz olduğunu tespit ettik. Ek konteynerler getirilmesi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu arada binalardan taşınma süreci devam ediyor. 22 Ekim’de eğitim ve öğretimimiz yeniden başlayacak. Yurtlarımızdaki 700 öğrencimizin yerleşimlerini sağladık. 2 günde sorunsuz tahliye etmeleri kolay değildi. Sonuca doğru gidiyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Araştırma Ve Uygulama HastanesiKonteyner
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