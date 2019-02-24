Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kar yağışlı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103186
ALTIN
227.073
DOLAR
5.3171
STERLİN
6.9396
EURO
6.0307
Mersin'de kaza
Son Dakika
Mersin'de kaza
Van operasyon
Son Dakika
Van operasyon
Motive olmamanız imkansız
Motive olmamanız imkansız
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış...
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı

Deniz ve hava ulaşımına kar engeli

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Öte yandan, Türk Hava Yoları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan 66 uçuş seferi iptal edildi.

Deniz ve hava ulaşımına kar engeli

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Öte yandan, Türk Hava Yoları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan 66 uçuş seferi iptal edildi.

24 Şubat 2019 Pazar 13:05
0 Okunma
Deniz ve hava ulaşımına kar engeli

İSTANBUL(DHA)

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı’nda THY,  iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.

UÇAKLARA DE-ICING İŞLEMİ

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına  'De-Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. 

DENİZ ULAŞIMINA KAR ENGELİ

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

BUDO

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizHavaUlaşımKarEngelBUDOTHYİDOönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da kar başladı
İstanbul'da kar başladı
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
BUDO ve İDO'da sefer iptalleri
Fatih'te otobüs bariyerlere çarptı
Fatih'te otobüs bariyerlere çarptı
İstanbul'da göçük:
İstanbul'da göçük:
İstanbul'da kar başladı
İstanbul'da kar başladı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan kış çayı tarifi
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı
Boşanmak isteyen kız kardeşini bıçakladı
Vatandaşlardan Mevlüt Uysal’a yoğun ilgi
Vatandaşlardan Mevlüt Uysal’a yoğun ilgi
D100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
D100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ