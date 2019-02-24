Deniz ve hava ulaşımına kar engeli

İSTANBUL(DHA)

İstanbul’da etkili olan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Atatürk Havalimanı’nda THY, iç ve dış hatlarda toplam 66 seferini iptal etti. Uçaklara kalkıştan önce buzlanmayı önleyici De-Icing işlemi uygulandığı için uçak seferlerinde kısa süreli gecikmeler yaşandı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise hava ulaşımının sorunsuz gerçekleştiği öğrenildi.

UÇAKLARA DE-ICING İŞLEMİ

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına 'De-Icing' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor.

DENİZ ULAŞIMINA KAR ENGELİ

İptal edilen seferler şöyle:



İDO



07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy



BUDO



08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



09.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



17.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



18.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



20.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)