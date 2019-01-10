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Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:28
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Deniz ulaşımına fırtına engeli

İSTANBUL - 

İDO'da iptal edilen seferler şöyle: 

07.00 Yalova-Pendik 

07.15 Yalova-Yenikapı 

07.45 Yenikapı-Yalova 

07.30 Bostancı-Beşiktaş 

07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 

08.10 Beşiktaş-Bostancı

08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

08.50 Bostancı-Beşiktaş

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 


BUDO'da iptal seferler ise şöyle: 


07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)


Şehir hatları 06.55 Bostancı-Karaköy seferi iptal edildi. 


 

Çanakkale'de adalara feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası, Çanakkale'de adalara deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor. 

DHA

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