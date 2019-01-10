Deniz ulaşımına fırtına engeli

İSTANBUL -

İDO'da iptal edilen seferler şöyle:

07.00 Yalova-Pendik

07.15 Yalova-Yenikapı

07.45 Yenikapı-Yalova

07.30 Bostancı-Beşiktaş

07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08.10 Beşiktaş-Bostancı

08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı

09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.50 Bostancı-Beşiktaş

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma



BUDO'da iptal seferler ise şöyle:



07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



Şehir hatları 06.55 Bostancı-Karaköy seferi iptal edildi.





Çanakkale'de adalara feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.



Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası, Çanakkale'de adalara deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada-Geyikli arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.



Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.