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DAMAT DEHŞETİ!

Esenyurt'ta Muhammet Ş. tartıştığı kaynanasını bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan bıçaklı saldırgan tutuklandı.

20 Kasım 2020 Cuma 10:09
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DAMAT DEHŞETİ!

Olay, İstiklal Mahallesi Arslan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ş., kaynanası Nermin G. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Ş. mutfaktan aldığı bıçakla Nermin G.'nin üzerine yürüdü. Bu sırada Nermin G., kendini korumak isterken aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Muhammet Ş. polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan Muhammet Ş. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nermin G.'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtDamatKayınvalideYARALAMA
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