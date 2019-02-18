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D-100'de otomobil yandı

D-100'de otomobil alev alev yandı; yangın tüpü yetersiz kaldı

D-100'de otomobil yandı

D-100'de otomobil alev alev yandı; yangın tüpü yetersiz kaldı

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:24
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D-100'de otomobil yandı

İSTANBUL (DHA) 

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil içindeki yaşlı çift büyük korku yaşarken, yangına ilk müdahaleyi oradan geçen bir sürücü yangın tüpüyle yaptı. 

Olay sabah saatlerinde D-100 Karayolu Cennet Mahallesi Durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki kişi Avcılar'daki bir hastaneye gitmek için yola çıktı. Şahıslar Cennet Durağı'na geldiklerinde seyir halindeyken otomobillerinin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda büyüyen alevler aracın ön tarafını sardı. Büyük panik yaşayan şahıslar araçlarından inerek itfaiyeyi aradı. Bu sırada yangını gören bir vatandaş aracında bulunan yangın tüpüyle yangına ilk müdahaleyi yaptı ancak yangın tüpü yetersiz kaldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
D-100Araç Yangını
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