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Cumhurbaşkanı Erdoğan Turgut Özal'ın anmasına katıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

17 Nisan 2021 Cumartesi 15:09
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Turgut Özal'ın anmasına katıldı

Turgut Özal'ın ölümünün özerinden 28 yıl geçti. Özal, bugün Topkapı'daki Anıt Mezar'da düzenlenen törenle anıldı.

Törene,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra  Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali

Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Semra Özal ile kısa bir süre sohbet etti, Özal'ın mezarına çelenk bıraktı ve dua etti. Daha sonra İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı Özal'ın mezarında Kuran okudu. Ardından Erdoğan kürsüye geçerek Kuran okudu.

Tören sonrasında kısa bir açıklama yapan Semra Özal, "28 senedir bomboş bir dünyada yaşıyorum" dedi. Erdoğan daha sonra merhum başbakanlardan Adnan Menderes'in de anıt mezarını ziyaret etti. 

DHA

Son Güncelleme: 17.04.2021 15:11
Anahtar Kelimeler:
TörenAnmaAnıt MezarMezarTurgut ÖzalRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı
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