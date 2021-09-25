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Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Varsın birileri gençleri ayrım yapmadan kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde karaktere, ufka sahip olduğunu biliyoruz" dedi.

25 Eylül 2021 Cumartesi 17:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'e katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe helikopterle geldi ve tribünden öğrencilerle "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ana sahneye geldi. Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da eşlik etti. Erdoğan'a katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Erdoğan ana sahnede yaptığı konuşmada, "Gece gündüz demeden elbirliği içerisinde çalışarak ülkemizin gençlerine bilime ve teknolojiye ilgi duyan her kesimden insanımıza işte bu gurur tablosunu yaşattılar. TEKNOFEST sadece evlatlarımızı teknoloji ile tanıştırmıyor onlara aynı zamanda birlikte iş yapmayı takım ruhunu da aşılıyor. Kurdukları takımlarla roketten insansız hava araçlarına kadar birçok alanda kıyasıya rekabet ediyorlar. Sevindirici olan husus ailelerimizin de bu yarışmalara hazırlık sürecinde çocuklarımızın en büyük destekçileri olmalarıdır. Burada sergilenen her proje okulu, öğretmeni, ailesiyle takım çalışmasının ürünüdür. Burada gençlerimizin emeklerinin yanı sıra Türkiye'nin birikimi, zengin potansiyeli de var. Burada Türkiye'nin yarınlarına yön verecek başarılı bilim insanları, araştırmacıları, astronotları var. TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri inşallah 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır" dedi.

"BİZ GENÇLERİMİZE İNANIYORUZ"

Erdoğan, "Varsın birileri bizim gençlerimizi tanımak yerine sizleri harflerle kategorilere ayırarak tanımaya çalışsın. Varsın birileri ufuk çizmek yerine kısır gündemlerine alet etmeye çalışsın. Varsın birileri gençleri ayrım yapmadan kucaklamak yerine kutuplaştırmanın peşine düşsün. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin harflerle tanımlayanların fersah fersah ötesinde karaktere, ufka sahip olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"BAZILARI BU UÇAKLARIN ÇIKARDIĞI SESLERİ ACIYLA HATIRLIYOR OLABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı'nın bu sene gökyüzü şölenin yeni bir üyesi olarak boy gösterdiğini belirterek, "Artık zaman yakın, TOGG artık halkımızın istifadesine sunulacak. ATAK helikopterlerimizi yaptık. Onunla beraber terörü ülkemizde ve ülke dışında belini kırdık. Bugün Türk yapımı olan bu teknolojilerin semalarımızda çıkardığı ses içimizi ısıtıyor göğsümüzü kabartıyor. İnsanlı ve insansız hava araçlarımız Türkiye'nin gücünü göstermek için çıkıyor. Bazıları bu uçakların çıkardığı sesleri acıyla hatırlıyor olabilir. Bizim gençlerimiz bu sesleri coşkuyla, büyük bir gururla hatırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan önümüzdeki yıl TEKNOFEST'in uluslararası düzenleneceğini ve Azerbaycan ile dost ve müttefik ülkelerde düzenleneceğini söyledi.

"SÖZDE ELİT ÖZDE LÜMPEN BU KİFAYETSİZ GÜRUHU"

Erdoğan, "Aynı gökte uçsalar dahi karganın dünyası başka şahinin dünyası başkadır. Ülkemizde de siyaseti, ekonomiyi, savunmayı, diplomasiyi, bilimi milletin gözü yerine başkalarının gözünde gören okuyan bir kesim bulunuyor. Bunlar ülkeye ve millete ne hizmet ederler ne de hizmet edilmesine izin verirler. Bunlar ilimde, bilimde, sanatta, sporda, kültürde ne özgün eser ortaya koyarlar ne de sizin gibi gençlerimizin ürettiği değerleri takdir ederler. Bunlar batı ülkelerindeki her şeyi hizmet ve ürünü kaliteli bizde ise her şeyi kötü, kalitesiz görürler. Bunlar batı karşısında olabildiğince ezik kendi halkına ve ülkesine son derece kaba ve küstahtırlar. Kendi mahallesinin dışına çıkmayan, sözde elit, özde lümpen bu kifayetsiz güruhu bizler gibi sizler de iyi tanıyorsunuz. Aynı şekilde bugüne kadar neyi başarmışsak ülkemizi hangi alanlarda ileriye taşımışsak bunlara rağmen. Siz iyi biliyorsunuz. Size yapamazsınız, başaramazsınız diye üst perdeden ahkam kesenlerin sözüne asla kulak asmayın. Heyecanınızı anlamayanlara, sizi kafalarındaki dar kalıplara hapsetmeye çalışanlara asla prim vermeyin" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından 27 ilde kurulan "DENEYAP" atölyelerinin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan ve beraberindekiler program sonunda kollarını bağlayarak TEKNOFEST duruşu yaptı ve fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanTEKNOFEST
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