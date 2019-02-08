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Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı

KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı

KARTAL'da çöken ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

08 Şubat 2019 Cuma 09:16
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Çöken binanın enkazında eğitimli köpekler yardımıyla arama yapıldı

Çalışmalar kapsamında eğitimli köpekler yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığı incelendi ve ses dinlemesi yapıldı.

Kartal'da çöken binanın enkazında gece saatlerinde de çalışmalar sürdürülüyor. AFAD ve Jandarma ekipleri hassas burunlu 3 köpek yardımıyla enkaz altında canlı olup olmadığını tespit etmeye çalıştı. Ekipler ayrıca, özel araçlar yardımıyla enkaz altına mikrofon salarak ses dinlemesi yaptı. Çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, olay yerinde AFAD, AKUT, itfaiye, jandarma, Kızılay ve İHH ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu çalışmaları yakından takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KartalBinaçökmeAramaKurtarma
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