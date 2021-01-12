Çocuğunun gözü önünde boğularak öldürüldü

Olay Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir otelde bir süredir 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, aynı otelde kalan başka biri tarafından henüz bilinmeyen bir sebeple çocuğunun gözü önünde iple boğularak öldürüldü. Küçük çocuğun ağlama sesi üzerine odaya giren otel görevlileri hareketsiz yatan kadını görünce durumu polis ve ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de kadının öldürüldüğü odada ve otelde detaylı inceleme yaptı. Otel görevlilerinden de bilgi alan polis ekipleri olay sonrası kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Kurt'un cenazesi ise Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken 3 yaşındaki çocuğu ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.