Çin Komünist Parti, 20'nci Ulusal Kongresi’ne ilişkin İstanbul'da brifing verdi

Çin komünist Partisi (ÇKP) Heyeti, Asya Siyasi Partiler Toplantısına ev sahipliği yapan Türkiye’ye geldi. Heyete başkanlık eden ÇKP Merkez Komitesi Dış İrtibat Bakan Yardımcısı Qian Hongshan program öncesinde Çin'in Ankara Büyükelçiliği’nin Beşiktaş'ta düzenlediği brifing toplantısına katıldı. Toplantıda Çin'in Ankara Büyükelçi Liu Shaobin ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İrtibat Bakan Yardımcısı Qian Hongshan konuşma yaptı. Qian konuşmasının ardından soruları yanıtladı.

Qian Hongshan, Çin Komünist Parti Ulusal Kongresi Özel Konulu Brifing toplantısında katılımcılara 16-22 Ekim tarihlerinde Pekin'de düzenlenen ÇKP 20. Ulusal Kongresi hakkında bilgi verdi. Hongshan, Türkiye-Çin ilişkileri üzerine de konuştu.

"İSTİKLAL CADDESİ’NDEKİ BOMBALI SALDIRIDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK"

Sözlerine Türkiye’de olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyerek başlayan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İrtibat Bakan Yardımcısı Qian Hongshan, “İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıdan büyük üzüntü duyduk. Çin ve Türkiye hem kadim bir medeniyete sahip iki ülke büyük mesafeleri olmasına rağmen iki ülkenin dostluk temasları çok eskilere dayanıyor. Pandemi boyunca iki ülkenin halkı birbirine destek verdi. Çin Komünist Partisi 20’nci Ulusal Kongresi başarıyla tamamlandı. Bize Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden tebrik mesajları geldi. Bu da derin dostluğumuzu gösteriyor. Derinden teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇİN’E ÖZGÜ MODERN SOSYALİZM HEDEFİ

Modern sosyalizmi inşa etme ve ikinci 100 yıl hedefine ilerlerken kongrenin çok önemli olduğuna değinen Hongshan, “Kongrenin ana teması Çin’e özgü sosyalizm bayrağını yüksekte tutmak suretiyle kapsamlı bir şekilde yeni dönemde bu düşünceyi yerine getirmek, özgüven ve büyük güce dayanarak inovasyonla modern sosyalist ülkeyi inşa etmek Çin ulusunun yeniden kalkınmasını ilerletmek için dayanışma içinde çaba göstermektir. Kongrede 3 açından çalışmalar tamamlandı. Birincisi genel sekreterimiz sayın Şi Cinping Çin Komünist Partisi 19’uncu merkez komitesi adına Çin’e özgü sosyalizm bayrağını yüksekte tutarak kapsamlı şekilde modern bir sosyal ülke inşa etmek için dayanışma içerisinde çaba göstermek isimli raporunu sundu. Yeni dönemde Çin’e özgü sosyalizmde ısrar etmekle ilgili bir sürü önemli teoriler ileri sürdü. Yol haritası gösterildi yeni dönemde ve yeni yolculukta ülke ile davanın gelişmesi ikinci yüzyıl hedefinin gerçekleştirilmesi için yön verdi. İkincisi parti tüzüğünün değiştirilmesidir. Kongre raporunda belirlenen önemli teoriler ve stratejik düşünceler tüzüğe dahil edildi. Değiştirilen parti tüzüğü Marksizm’in Çinlileşmesi ve çağdaşlaşmasının yeni soncunu gösteriyor. Üçüncüsü ise partinin yeni merkez lider grubu seçildi. Tüm partinin ortak iradesi ve milyonlarca halkın ortak dileğiyle sayın Şi Cinping genel sekreter olarak seçildi” dedi.

"2035'E KADAR SOSYALİST MODERNLEŞMEYİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

20. Ulusal Kongre raporunun Çin yönetişimini anlamak açısından önemli olduğunu vurgulayan Hongshan, “Kongrede 10 yıldaki başarılar özetlendi. Geçen 10 yıldaki büyük devrimler özetlendi. Son 10 yılda ülkenin ekonomik ve teknolojik gücü yeni seviyelere taşındı. Çin dünyanın ikinci büyük ekonomisi haline geldi. Çin bugün dünya ekonominin yüzde 18,5'i tek başına üretiyor. Kırsalda 100 milyon toplam nüfus yoksulluktan kurtuldu. Kongrede sistematik ve kapsamlı bir şekilde Çin'in ideolojik yeniliklerini belirledik. Marksizm’i, Çin kültürel değerleriyle birleştirerek çağın sorunlarına cevap verebiliriz. Tüm etnik kökenden insanları birleştirerek ikinci 100 yıl hedefine ulaşmak için çalışacağız. Kapsamlı sosyalist ülke inşa etmek için 2 adımda çalışacağız. Birincisi, 2035'e kadar sosyalist modernleşmeyi gerçekleştireceğiz. Diğeri ikinci yüzyılın ortasına kadar Çin'in müreffeh, modern ve güçlü bir ülkeyi inşa edeceğiz. Barış ve gelişme yolunda ısrar edeceğiz. Çin tarzı modernleşme Çin ulusunun kalkınmasının gerçekleşmesi için aydınlık bir yoldur. Biz bazı ülkelerin savaş, yağma gibi yöntemlerle eski zenginleşme yolunu izlemeyeceğiz. Bu gelişmekte olan ülkelerin halklarına büyük acılar çektirdi. Biz barış, kalkınma, iş birliği bayrağını yüksekte tutarak dünyada barışı ve gelişmeyi korurken kendi gelişmelerimizi arıyoruz ve kendi gelişmelerimizle dünyada barışı ve gelişmeyi daha iyi koruyabiliyoruz” diye konuştu.

"ÇİN BARIŞÇIL DIŞ POLİTİKASINDA ISRAR EDECEK"

Dünyanın hiç görülmemiş bir hızda değiştiğini ifade eden Hongshan, “Yeni Çağ'da Çin'e özgü sosyalizm davasını nasıl ilerletebiliriz, 20. Kongre buna cevap verdi. Genel Sekreterimiz Şi Cinping, büyük davalar için daha büyük katkılarda bulunacağını tekrarlardı. Çin barışçıl dış politikasında ısrar edecek. Çin, yeni tip uluslararası ilişkilerin, insanlık için ortak kaderin oluşturulması için çaba gösterecek. Uluslararası güvenlik kurallarının oluşturulması için çalışacak. Çin, her türlü hegemonyacılık politikasına karşı çıkacak. Dünya halklarıyla insanlık için daha güzel bir gelecek yaratacak. Barış, gelişme, özgürlük gibi bütün insanlığın ortak değerleri ve evrensel güvenlikle gelişme ve temiz bir dünya inşa etmek gibi içerikler tüzüğe dâhil edildi. Bu da ÇKP'nin insanlık için derin düşüncelerini gösteriyor” dedi.

"ÇİN – TÜRKİYE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ SEVİYESİNİ YENİ SEVİYELERE TAŞIYABİLİRİZ"

Çin ve Türkiye’nin hem iki kadim medeniyete sahip ülke hem de Asya'nın büyük ülkeleri olduğunu söyleyen ÇKP Merkez Komitesi Dış İrtibat Bakan Yardımcısı Qian Hongshan, “İki ülkenin dostluk temasları çok eskiye dayanır. Pandemi döneminde iki ülkenin birbirine verdiği destek stratejik ilişkilerine güç kattı. Türkiye tarihte Mustafa Kemal Atatürk önemli gelişme sağlamıştır. Son yıllarda Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bağımsızlık ve gelişme konusunda yol alıyor. Biz de birlikte öğrenmeyi hazırız. Birlikte modernizasyonun yollarını geliştirebiliriz. Çin ve Türkiye hem gelişmekte olan büyük ülkelerdir hem de yükselen ekonomik piyasalar. Şi Cinping ve Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Çin- Türkiye stratejik iş birliği için çalışılıyor. Kuşak ve Yol Girişimi için çalışmalar devam ediyor. Temaslar önemli konularda sürdürülüyor. 2021'de iki ülke arasında 34 milyar 230 milyon dolar ticaret hacmine ulaşıldı. Kısa bir süre önce Şi Cinping ile Recep Tayyip Erdoğan Semerkant'ta bir araya geldi. Çin tarafı Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine büyük önem vermektedir. Çin – Türkiye stratejik iş birliği seviyesini yeni seviyelere taşıyabiliriz” ifadelerini kullandı.

SİNCAN'IN EKONOMİK DURUMU 200 KAT ARTTI

Konuşmasında Çin'deki etnik gruplar ve diğer milletlerin de gelişmesini önemsediklerini belirten Hongshan, “ÇKP 20. Ulusal Kongre Raporundaki diğer bir önemli nokta da ortak refah vurgusudur. Sincan'daki Uygur halkı dâhil tüm etnik halkımızın hiçbiri eksiği olmayacaktır. Geçtiğimiz 60 yılda Sincan'ın ekonomik durumu 200 kat arttı. Sincan'da nüfus 2 milyondan 12 milyona yükseldi. Ortalama yaşam süresi 30'dan 72 yıla çıktı. Sincan'da 20 bin cami bulunuyor. Bu oran Müslüman ülkelerden bile yüksektir. Sizleri Sincan'a davet ediyoruz. Gelirseniz halkın mutluluğunu kendiniz görebilir, hissedebilirsiniz” diye konuştu.