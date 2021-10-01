Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1401.46
ALTIN
501.52
DOLAR
8.8572
STERLİN
12.0239
EURO
10.3132
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
HASAN CAN KAYA TURNE’DE!
Ege İhracatçı Birlikleri personel alacak
Ege İhracatçı Birlikleri personel...
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
5.000 Sözleşmeli Jandarma alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Ankara’da itfaiye eri alınacak
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çin Başkonsolosluğu önünde eylem

01 Ekim 2021 Cuma 14:28
7 Okunma
Çin Başkonsolosluğu önünde eylem

İSTANBUL - Sarıyer'de Doğu Türkistanlı Sivil Toplum Kuruluşları Çin İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yaptı. Sloganlar atıp, pankart açan grup, konsolosluğa doğru yürümek istedi. Polis grubun yürümesine engel olurken, yaşanan gerginlik de kısa sürede sona erdi.  Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan yaptığı basın açıklamasında, "İnsanlar cezaevlerinde, gözaltı merkezlerinde, toplama kamplarında mahkum bırakılmaktadır. Toplama kamplarında organ çalma, sistematik tecavüz ve yasa dışı tıbbi deneylere maruz bırakılmaktadır. Dini eğitim, ibadet ve dini yaşam tamamen askıya alınmıştır. İş insanları ve varlıklı bireylerin mallarına el konulmaktadır. İnsanlar Çin’in iç bölgelerine sürgün edilmekte ve yerlerine Çinli göçmenler yerleştirilerek Doğu Türkistan'ın demografisi değiştirilmektedir. Kadınlar, Çinlilerle zorla evlendirilmektedir. Kadınlara zorunlu kürtaj uygulanmaktadır. Doğu Türkistanlı çocuklar, Çinli aileler tarafından zorla evlat edilmektedir. Bu sadece binlerce gayri insani uygulamaların birkaç tane örneğidir" ifadelerini kullandı.  Basın açıklamasının okunmasının ardından, gruptakiler dağıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çin BaşkonsolosluğuEylem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı kutlanıyor 
İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98’nci yılı kutlanıyor 
Galataport İstanbul'a ilk gemi yanaştı
Galataport İstanbul'a ilk gemi yanaştı
Kırmızı şeritli "drift" önlemi
Kırmızı şeritli "drift" önlemi
Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
Şile'de tapuda rüşvet iddialarına soruşturma: 87 gözaltı kararı
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU
BARİYERLER OTOBÜSE OK GİBİ SAPLANDI!
BARİYERLER OTOBÜSE OK GİBİ SAPLANDI!
Bakırköy D100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı
Bakırköy D100 Karayolu'nda art arda trafik kazaları: 2 yaralı
İstanbul'da 'Deniz Taksi' ücretleri belli oldu
İstanbul'da 'Deniz Taksi' ücretleri belli oldu
Sağlıkçılardan İBB önünde eylem
Sağlıkçılardan İBB önünde eylem

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma