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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin faaliyetleri durdurulan bölümlerinde hasta sevki sürüyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde yapılan kontrollerde olası depremde riskli bulunarak faaliyetleri durdurulan bölümlerinde tedavi gören hastaların sevkleri devam ediyor. 

28 Şubat 2023 Salı 19:07
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin faaliyetleri durdurulan bölümlerinde hasta sevki sürüyor

Üniversitenin riskli bulunan binalarından dün akşam itibarıyla çıkarılan hastalar, kentteki diğer hastanelere sevk edilirken, hastanede görevli bazı personel de kişisel eşyalarını aldı.
Burada ameliyat olan yakını Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Sarıyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, bina çürük olduğu için hastaların tahliye edildiğini söyledi.
Hastane çalışanı Hüseyin Erdemli de 1996'dan beri hastanede görev yaptığını ve anılarını da burada bıraktığını anlatarak, "Bu hastanede bilgisayar programcısıyım. Pek çok anım geçti. İnsan üzülüyor ama yıkılmış halini görmek daha çok üzerdi." dedi.
Hastaların sevki tamamlandıktan sonra binalarda bulunan tıbbi teçhizat ve diğer malzemeler de buradan taşınacak.
İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın dün yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan değerlendirmede Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alanın hizmete devam edemeyeceğini söylemişti. 

AA

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