Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığından poliklinik hizmetlerine ilişkin açıklama

Dekanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dekanlık olarak üniversite rektörlüğünden betonarme binaların deprem riski yönünden incelenmesini talep edildiği, rektörlük tarafından hızlı bir şekilde mevcut betonarme binaların depreme karşı dayanıklılığının tespiti için bir çalışma başlatıldığı belirtildi.

Üniversitenin Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılan inceleme sonucunda yatan hasta servisleri, ameliyathaneler, radyoloji ünitesi ve ayaktan hasta poliklinikleri bulunan ve güçlendirilen monoblok binası da dahil olmak üzere bazı betonarme binaların son deprem yönetmeliği temelinde emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip olmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda öğrencilerin, çalışanların ve hastaların emniyeti açısından güvenli olmadığı belirlenen binalarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin acil bir şekilde durdurulması kararının alındığı aktarıldı.

"Mevcut yerleşkede 2 yüzyıldır eğitim ve sağlık hizmeti veren Cerrahpaşa ile ilgili bu gelişme öğrencilerimizi, öğretim üyelerimizi, mezunlarımızı, çalışanlarımızı ve hastalarımızı derinden yaralamış olmakla birlikte yönetimimiz tarafından alınan bu kararın vicdani ve hukuki bir sorumluluğun gereği olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Şimdi bize düşen, en yüksek puanla öğrenci kabul eden devlet tıp fakültesi konumundaki Cerrahpaşa'da öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması, ulusal ve uluslararası akreditasyonlarla uzmanlık eğitimi alan genç hekimlerin hak kaybına uğramaması, alanında dünya markası öğretim üyelerimizin çalışmalarına ara vermeden devam edebilmesi ve yüz binlerce hastamızın takip ve tedavilerinin aksamadan sağlanması konusunda hızlı ve etkin adımlar atarak, Cerrahpaşa ailesi ile toplumda oluşan haklı tedirginlik ve endişeyi ortadan kaldırmaktır. Bu doğrultuda, geçen 4 günlük süre içerisinde polikliniklerimizle ilgili yeniden düzenleme yapılarak 7 Mart 2023 tarihinden itibaren tüm branşlarda mevcut kısıtlı imkanlar dahilinde ayaktan hasta poliklinikleri, tedavileri ve laboratuvar hizmetlerinin Cerrahpaşa Yerleşkesi içindeki deprem riski olmayan çelik konstrüksiyon binalarda sürdürüleceğini kamuoyuna duyurmak isteriz."

Açıklamada, bu süreçten Acil Servis ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nün etkilenmediğine dikkati çekilerek, "Diğer bölümlerin hastaları da SMS ve diğer iletişim araçları aracılığı ile bilgilendirilmişlerdir. Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, bakanlık yetkilileri ile birlikte 4 Mart 2023 tarihinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret ederek yerleşkemizde incelemelerde bulunmuş, ameliyathaneler, yatan hasta servisleri, yoğun bakım üniteleri, hemodiyaliz ve kemik iliği nakil ünitesi gibi nitelikli servislerimizin hizmet vermeye devam edeceği hastanenin belirlenmesi konusunda gerekli görüşmeler yapılmıştır. Bakanlığımızın bu konudaki tasarrufunun belli olmasının ardından ivedi şekilde yatan hasta birimleri başta olmak üzere, tüm nitelikli hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğimizi belirtmek isteriz." değerlendirmesi yapıldı.

Geçici hastaneye ve sonrasında Cerrahpaşa Yerleşkesi'ndeki kalıcı binalara kavuşmayı umutla bekledikleri bu süreçte öğrencilere eğitim vermeye, polikliniklerde hastalara sağlık hizmeti sunmaya devam ettikleri, halihazırda gönüllü hekimlerin deprem bölgesinde sağlık hizmetlerine destek verdiği, öğrencilerin depremzedelerin yarasını sardığı bu dönemde Cerrahpaşa olarak her zaman olduğu gibi ülkeye katkı sağlamaları gereken zamanlardan geçtikleri bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce de tanık olduğumuz üzere bu süreçte siz değerli Cerrahpaşalı akademisyen, hekim, öğrenci, hemşire ve personelimizi kurumumuza olan inancınızı korumaya, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Geçici olarak taşınma ve kalıcı olarak yenilenme sürecimizin takipçisi olmak bizim, devlet büyüklerimizin, evlatları bu kurumda eğitim alan ailelerin, Cerrahpaşa'dan yolu geçmiş her hekimin ve Cerrahpaşa'da şifa bulmuş her hastanın önemli bir yükümlülüğüdür. Güçlü, temkinli ve birlikte kalabilmemiz dileklerimizle."