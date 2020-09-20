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Çekmeköy'de kum yüklü TIR devrildi

ÇEKMEKÖY'de Şile Otoyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü TIR yan yatarak yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarparak durdu. Dorse kısmı koparak ayrılan TIR sürücüsü yaralandı

20 Eylül 2020 Pazar 09:17
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Çekmeköy'de kum yüklü TIR devrildi

Kaza saat 05.00 sıralarında Şile Otoyolu Çekmeköy Nişantepe mevki İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Furkan C. 'nin(22) kullandığı  kum yüklü 34 KM 3426 plakalı TIR seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bariyerlere vurarak yan yattı. Yan yatarak sürüklenmeye başlayan TIR yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra dorse kısmı yol işaret tabelasının direğine takıldı. Dorseden kopan çekici ise yaklaşık 100 metre daha sürüklendikten sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri TIR'ın içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazada yakıt deposu parçalanan TIR'dan yola yakıt döküldü. Kayganlaşan yol belediye ekipleri tarafından kumlandı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyTIRKazaTrafik KazasıŞile
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