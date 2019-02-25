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Çekmeköy'de kaza

Çekmeköy'de kaza: Ölü ve yaralılar var

Çekmeköy'de kaza

Çekmeköy'de kaza: Ölü ve yaralılar var

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:15
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Çekmeköy'de kaza

İSTANBUL,(DHA)

Çekmeköy'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. İddiaya göre, seyir halinde iki araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında bulunan bir büfeye girerek durabildi. Savrulan araçlar o sırada orada bulunan şahsa çarptı. Şahıs olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇekmeköyTrafik Kazası
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