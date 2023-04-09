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Çekmeköy Belediye Meclisi Nisan ayı 2. Birleşimi yapıldı

Çekmeköy Belediye Meclisi Nisan ayı 2. Birleşimi’nde görüşülen, Çekmeköy Belediyesi 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

09 Nisan 2023 Pazar 11:44
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Çekmeköy Belediye Meclisi Nisan ayı 2. Birleşimi yapıldı

İSTANBUL - Çekmeköy Belediyesi Nisan ayı 2. Birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili Şenol Alan’ın başkanlığında toplandı. Bir önceki toplantı tutanağının okutulması, yazılı ve sözlü önergelerin alınması ve gündem maddelerinin oylanması ile başlayan toplantıda Çekmeköy Belediyesi’nin 2022 yılı faaliyetlerini içeren Faaliyet Raporu’nun kabulü de görüşüldü. Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti grup başkan vekillerinin faaliyet raporu ile ilgili görüşlerinin beyanının akabinde, Çekmeköy Belediyesi’nin 2022 yılında yaptığı çalışmaları içeren bir tanıtım filmi izlendi.

“Bölgeye yardım seferberliği başlattık”

Meclis toplantısında konuşma gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Mescidi Aksa’da gerçekleşen İsrail zulmünü kınadı. Sözlerine deprem bölgesinde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalara değinerek devem eden Başkan Poyraz; “ Deprem bölgesinde 350 adetlik bir konteynerkent kurduk. 100 adetlik bir kardeşlik çarşısı kurduk. Vatandaşlarımızın da desteğiyle bölgeye yardım seferberliği başlattık. Sizlerin huzurunda bu çalışmalara katılan Çekmeköylü hemşehrilerime teşekkürlerimi iletmek istiyorum.” dedi.

“Çekmeköylüleri dinleyip projelerimizi şekillendiriyoruz”

Başkan Poyraz sözlerine şöyle devam etti; “ Kıymetli meclis üyeleri; İlçemizi sokak sokak gezip vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Genç, yaşlı 7’den 7’e tüm Çekmeköylüleri dinleyip projelerimizi şekillendiriyoruz. Allah razı olsun hemşehrilerimiz bizlerden ve yaptığımız hizmetlerden memnunlar. Onların duaları bizler için güç oluyor. Bugün izlediğiniz hizmetler, faaliyet kitapçığında okuduğunuz gördüğünüz hizmetler de emeği geçen; başta sahadaki temizlik ve fen işleri işçilerimiz olmak üzere belediye başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve tüm mesai arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Ayrıca mecliste mesai yapan ter akıtan bu faaliyet kitapçığının oluşmasında emek sarf eden meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Sizlerden gelen tüm eleştiri ve tespitleri önümüzdeki süreçte göz önünde bulunduracağız. Sözlerimi noktalarken sizlerin vesilesi ile tüm İslam aleminin ve Çekmeköylü hemşehrilerimizin yaklaşan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramı da kutluyorum, “ dedi.

HABER: GİZEM ÇAKAL 

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Anahtar Kelimeler:
Çekmeköy Belediye Meclisi
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