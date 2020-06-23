İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Boğaz'ın üstünü karabulutların kaplamasını ardından Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bir süre sonra Avrupa Yakası'nda da etkisini gösterdi. Taksim Meydanı'nda yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş iskelesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar çatı altlarına sığındı. Etkili yağış nedeniyle Beşiktaş'ta yollar da göle döndü. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük çekti.



ÜSKÜDAR'DA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar'da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Etkili yağış nedeniyle rögarlardan sular taştı. Sahilde köpeğiyle yağmura yakalanan bir kadın tarihi bir çeşmenin çatı altına sığındı. Cengiz ÇOBAN- Murat KORKMAZ-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM-İdris TİFTİKCİ-Zeki GÜNAL - Cemal YURTTAŞ - Can EROK / İSTANBUL (DHA)

ARNAVUTKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor. Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bazı yollar göle döndü. Yağmur suyunun aktığı yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA)

ÇATALCA'DA HORTUM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.