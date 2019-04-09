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Çamlıca TV Kulesi'nde yaşam alanlarının bulunduğu katların montajı tamamlandı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.

Çamlıca TV Kulesi'nde yaşam alanlarının bulunduğu katların montajı tamamlandı

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında restoran, seyir terası gibi sosyal alanların bulunacağı katların montajı tamamlandı. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.

09 Nisan 2019 Salı 14:21
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Çamlıca TV Kulesi'nde yaşam alanlarının bulunduğu katların montajı tamamlandı

İSTANBUL - Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

SOSYAL ALANLARIN BULUNACAĞI ALANLAR TAMAMLANDI

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor.  Bugüne kadar 17 kat hidrolik krikolarla yerine yerleştirildi. Restoran ve seyir teraslarının bulunacağı bu alanlardaki iç dekorasyon işleri ise kaplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlanacak.İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.

HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çamlıca TV Kulesi
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