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Çamlıca televizyon kulesinde yeni 5 kat yolda

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 388,5 metre yüksekliğinde olacak kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar da bir bir yerine yerleştiriliyor. Bugüne kadar 10 katı yerine yerleştirilen kulede 5 katlık yeni bölümün inşası kulenin dip kısmında, sıfır noktasında sürüyor. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.

Çamlıca televizyon kulesinde yeni 5 kat yolda

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 388,5 metre yüksekliğinde olacak kulede, restoranların ve diğer sosyal alanların içinde yer alacağı bloklar da bir bir yerine yerleştiriliyor. Bugüne kadar 10 katı yerine yerleştirilen kulede 5 katlık yeni bölümün inşası kulenin dip kısmında, sıfır noktasında sürüyor. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:17
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Çamlıca televizyon kulesinde yeni 5 kat yolda

İSTANBUL - Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin bin 400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltilmişti.

SOSYAL ALANLARIN BULUNACAĞI İLK 10 KAT TAMAM 5 KAT DAHA YOLDA

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesi inşaatında şu anda elektronik aletlerin yerleştirilme işleminin devam ettiği öğrenildi. Kulenin betonarme bölümünde kaplama ve giydirme işlemleri sürüyor. Çalışmalar kulenin 221 metre yüksekliğinden sürüyor. Bugüne kadar 10 kat hidrolik krikolarla yerine yerleştirildi. Restoran ve seyir teraslarının bulunacağı yeni 5 katın inşaatı ise kulenin "0" noktasında sürüyor. Yapılacak 5 katlık blok daha sonra, yine hidrolik krikolarla önceden yapılan 10 katın üzerinde bir noktaya yerleştirilecek.

HEM GÖRSEL HEM DE ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

Bittiğinde toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, kule sayesinde, tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor.  Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kuleler de sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak. Kulenin bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çamlıca Camii
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