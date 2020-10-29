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Çamlıca Kulesi'nde görsel şölen

Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi'nde yapılan ışık gösterisi görsel şölen oluşturdu. Kuleyi kaplayan led ışıkların senkronize bir şekilde yanıp sönerek simetrik şekillerin yanı sıra Türk ve Azerbaycan bayraklarını oluşturması havadan görüntülendi.

29 Ekim 2020 Perşembe 09:16
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Çamlıca Kulesi'nde görsel şölen

Küçükçamlıca'da bir süre önce tamamlanarak kullanılmaya başlanan Küçük Çamlıca Televizyon ve Radyo Kulesi'ndeki ışık gösterisi, İstanbulluların beğenisini kazandı. İstanbul'un yeni simgesi olmaya aday 369 metre yüksekliğe sahip kulede havanın kararmasıyla birlikte başlayan gösteri, İstanbul'un güzelliğine güzellik kattı. Zaman zaman kırmızı beyaz renklere de bürünen kulede led ışıklarla Türk ve Azerbaycan bayrakları oluşturuldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı akşamı da özel bir ışık gösterisi yapılacağı öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çamlıca Kulesi
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