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Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı

Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümünde sona gelindi. Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 16:31
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Çamlıca'da 40 yıldır hizmet veren TRT verici kulesinin sökümüne de başlandı

İSTANBUL - Küçükçamlıca'da elektronik olarak hizmet vermeye başlayan Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesiyle birlikte Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan onlarca antenin sökümü için çalışmalar başlamıştı. Yaklaşık 3 haftadır yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarda aralarında biri 130 metre diğeri 150 metre olan iki dev kulenin de aralarında bulunduğu onlarca kule söküldü.
 

DEV VİNÇLER GETİRİLDİ
 

Özel olarak getirilen dev vinçler kullanılarak yapılan söküm çalışmalarında sona gelindi. Kaynak makineleri ile kesilerek önce parçalanan daha sonra da vinçlerle yere indirilen çelik konsüksiyon kule malzemeleri kamyonlarla bölgeden uzaklaştırdı.

40 YILLIK KULEDE SÖKÜM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgedeki çalışmalar şu anda ayakta kalan 166 metre yüksekliğindeki Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na ait verici kulede yoğunlaşmış durumda. 1972 yılında yapımına başlanan 1980 yılında tamamlanarak hizmete alınan deniz seviyesinden 268 metre yüksekliğindeki kule, yeni televizyon kulesinin hizmete girmesinin ardından servis dışı kalmıştı. Kulede söküm işlemleri şu anda eskiden elektronik aletlerin durduğu katlarda sürüyor. Buralardaki söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından eski kulenin betonarme bölümünün yıkımına geçilecek. 1980 yılından bu yana hizmet veren verici kulesi tarih sayfalarındaki yerini alacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Küçük Çamlıca TVRadyo KulesiVerici KuleSökümİstanbulÇamlıca
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