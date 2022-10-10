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"Çalışmalarımızın uluslararası arenada ilgi görmesinden dolayı gurur duyuyoruz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’nün daveti üzerine Sırbistan’ı ziyaret etti. Voyvodina Ruma’da Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Sırbistan Direktörü Paul Prososki ile bir araya gelen başkan Bahadır, Bahçelievler’de gerçekleştirdikleri çalışmaları ve projeleri mevkidaşlarına anlattı.

10 Ekim 2022 Pazartesi 11:17
"Çalışmalarımızın uluslararası arenada ilgi görmesinden dolayı gurur duyuyoruz"

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’nde konuşan Dr. Hakan Bahadır, “Sırbistan’daki mevkidaşlarımıza seçim sürecindeki çalışmalarımız ve Bahçelievler’imizde hayata geçirdiğimiz projelerimize dair deneyimlerimizi aktardık. Kısa bir süre öncede gençlerle ilgili yaptığımız çalışmalardan dolayı Birleşmiş Milletler (BM) tarafından iklim konulu konferansa konuşmacı olarak davet edilmiştik. Çalışmalarımızın uluslararası arenada ilgi görmesinden dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

Sırbistan’daki programda yer alan etkinlikler arasında Vatandaşlarla İletişim ve Seçim Kampanyaları, Siyaseti Nasıl Ölçeceğiz, Seçmenlerle Olan İletişimde Nitel ve Nicel Veriler Nasıl Kullanılır konularına yer verildi. Programın devamında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy’u ziyaret etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler BelediyesiBaşkanDr.Hakan BahadırUluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü
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