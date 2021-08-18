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Büyükelçi Özoral yeni görevinde

M. Kemal Sallı’nın haberi için tıklayınız...

18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:13
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Büyükelçi Özoral yeni görevinde

M. KEMAL SALLI / İSTANBUL

Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçiliği görevini başarıyla nihayete erdiren Büyükelçi Erkan Özoral onuruna Marmara Grubu Vakfı bir Yemek verdi. 

Üstlendiği görevler esnasında gerek bulunduğu ülkelerle, gerekse de Marmara Grubu Vakfı ile olan ilişkilerinde gösterdiği yüksek başarıdan dolayı tertiplenen Teşekkür Yemeği'nde Marmara Grubu Vakfı Büyükelçi Erkan Özoral'a bir Şükran Belgesi sundu. Belgeyi Vakıf adına Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva'nın sunduğu yemeğe, Türkiye Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da katıldı. 

Büyükelçi Erkan Özoral, Bakü Büyükelçiliği görevinden ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürlüğü görevine atanmış bulunmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Marmara Grubu VakfıBüyükelçi ÖzoralTürkiye Azerbaycan Büyükelçiliği
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