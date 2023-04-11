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Büyükçekmece’de Karagöz ve Hacivat

Büyükçekmece’de Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında çocuklara özel Karagöz ve Hacivat gölge oyunları sahneleniyor.

11 Nisan 2023 Salı 11:14
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Büyükçekmece’de Karagöz ve Hacivat

İSTANBUL - Kumburgaz Meydan, Karaağaç Meydan ve Kervansaray’da gerçekleşen Meddah "Muhittin", '’Karagözün Komik Dileği'’, "Karagözün Başına Gelenler" gösterilerine çocukların katılımı yoğun oldu.

Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçe genelinde her mahallede Karagöz ve Hacivat tiyatro oyunları sahnelenmeye devam ediyor. Kültürpark-Kervansaray’da gerçekleşen Karagöz ve Hacivat ustaları; Hayali Suat Veral ve Hayali Merve İlken’in Hacivat Karagöz atölye çalışmasına katılan çocuklar boyama etkinliği yaparak öğretici ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi.

HABER: MERVE ELÇİ 

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmecede Karagöz Ve Hacivat
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