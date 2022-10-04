Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.435,36
ALTIN
1.020,61
DOLAR
18,58
STERLİN
21,15
EURO
18,40
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Öğretim Görevlisi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Atlas Üniversitesi Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Sakarya Üniversitesi Öğretim üyesi...
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim Üyesi alacak
Mersin Üniversitesi 43 Öğretim...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Büyükçekmece’de havai fişek atana 65 bin lira para cezası kesilecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, emniyet ve kaymakamlıktan izin alınmadan havai fişek atan kişi ve işletmelere Çevre Koruma Kanunu kapsamında 65 bin lira para ceza kesileceğini açıkladı.

04 Ekim 2022 Salı 10:40
Büyükçekmece’de havai fişek atana 65 bin lira para cezası kesilecek

Başkan Akgün, havai fişek konusunda Büyükçekmece Kaymakamlığı ile koordineli bir çalışma yürütülerek toplumu rahatsız eden, tehlike arz eden ve hayvanları korkutan bu uygulamaya izin verilmeyeceğini belirtti.

İŞYERLERİNE 7 GÜN KAPAMA CEZASI

Büyükçekmece sahillerinde ve ilçenin bazı bölgelerinde gece saatlerinde atılan havai fişekler toplumun önemli bir bölümü tarafından tepki ile karşılanıyordu. Vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi, gelişi güzel atılan havai fişeklere karşı yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Özellikle Kordonboyu’nda gece saat 22.00’den sonra çok sayıda bölgeden havai fişek atılmaya başlandığını belirten Başkan Akgün şu açıklamayı yaptı:

“Birtakım lüzumsuz, toplumu rahatsız eden, tehlike arz eden, yangın çıkartan, insanları korkutan, hayvanları korkutan havai fişekleri atmaya başladılar. Şimdi buradan söylüyorum. Havai fişek atan ister oradaki lokantalar olsun, ister bir vatandaş olsun cezamız 65 bin lira olacak. Çevre Koruma Kanunu’na göre bu cezayı verebilme yetkimiz var. Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde kaymakamlıktan havai fişek atma izni olmadan havai fişek atanlara bu para cezası hiç tereddütsüz uygulanacaktır. Havai fişeği herhangi bir lokanta, otel, kurum, kuruluş atarsa 65 bin lira para cezası artı ilk atışta 7 gün iş yeri kapatma cezası olacak.Tekrarı halinde o para cezası katlanarak 15 gün oluyor. Havai fişek atmak isteyen önce kaymakamlığa gidecek ve emniyet müdürlüğüne yönlendirilecek. Emniyet Müdürlüğü izni ve Kaymakamlık imzasıyla fişeğini atabilecek. Biz biliyoruz ki ne emniyetimiz ne sayın kaymakamımız böyle bir şeye hiçbir zaman için izin vermeyecektir. Zabıta ile polise araba tahsis edeceğiz. Zabıta ile polis beraber gezecek. Sayın kaymakamımız da iş birliği konusunda, her konuda zabıta ve polise gereken desteği veriyor.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece BelediyesiBaşkanDr. Hasan AkgünHavai FişekCeza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gözaltına alınan  8 şüpheli adliyeye sevk edildi 
Gözaltına alınan  8 şüpheli adliyeye sevk edildi 
Üsküdar'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
Üsküdar'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına operasyon: 35 gözaltı
Çekmeköy'de gecekondu alev alev yandı
Çekmeköy'de gecekondu alev alev yandı
Büyükçekmece Belediyesi e-Devlet’ten hayvan sahiplendirecek
Büyükçekmece Belediyesi e-Devlet’ten hayvan sahiplendirecek
İstanbul'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bayrampaşa'da el freni çekilmeyen kamyonet taksiye çarptı
Bayrampaşa'da el freni çekilmeyen kamyonet taksiye çarptı
Ümraniye'de otomobil TEM Otoyolu'ndan caddeye uçtu
Ümraniye'de otomobil TEM Otoyolu'ndan caddeye uçtu
Çin Başkonsolosluğu önünde protesto
Çin Başkonsolosluğu önünde protesto
Maltepe'de inşaat alanında göçük: 2 yaralı
Maltepe'de inşaat alanında göçük: 2 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول